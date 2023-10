Primo prelievo di tessuti dal cuore : "Grazie alla famiglia del donatore"

Mirandola si rivela sede idonea per effettuare anche prelievi complessi come quello di tessuto cardiovascolare da persone decedute. Per l’ospedale Santa Maria Bianca si tratta di un altro traguardo importante raggiunto, che conferma la propria crescente expertise nel campo dei prelievi di organi e tessuti grazie alla presenza di personale specializzato, aggiornato e formato. Per la prima volta il 12 ottobre scorso, infatti, è stato eseguito il prelievo, oltre a cornee, segmenti ossei e vascolari, anche di tessuto cardiovascolare.

Non si è trattato di un espianto d’organo vero e proprio, poiché del cuore verranno utilizzate soltanto le valvole cardiache, dopo che esse saranno trattate e lavorate nella Banca dei tessuti cardiovascolari dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. All’intervento in sala operatoria, durato ben otto ore, e realizzato grazie alla collaborazione dei chirurghi cardiovascolari dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Ospedale di Baggiovara, erano presenti le referenti del procurement locale, la dottoressa Enrica Becchi, medico della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione di Area Nord diretta dal dottor Alessandro Pignatti, e Barbara Ferrari, coordinatrice infermieristica, insieme agli infermieri di sala operatoria di Mirandola. Dopo il prelievo, anche gli altri tessuti sono stati inviati alle rispettive Banche regionali: le cornee all’Ospedale Maggiore di Bologna e i segmenti ossei all’Istituto Rizzoli. Il donatore è un uomo di 60 anni residente nel distretto mirandolese, deceduto a causa di un malore improvviso, che aveva espresso in vita la propria volontà donativa, volontà confermata anche dalla moglie e dalle due figlie, contattate dai professionisti della rete locale di procurement dell’Azienda Usl di Modena per l’autorizzazione al prelievo. Avuto il consenso, è stato dato il via al consueto iter, con la segnalazione al Centro Riferimento Trapianti della Regione Emilia-Romagna, l’esecuzione degli accertamenti necessari per l’idoneità alla donazione e l’intervento. "Come sempre siamo grati alla famiglia per l’attenzione alla causa della donazione dimostrata in un momento così doloroso – sottolineano Becchi e Ferrari –. La grande sinergia tra i colleghi e soprattutto la crescente sensibilità hanno consentito di mettere a disposizione i tessuti a chi ne avrà bisogno".

Alberto Greco