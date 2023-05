Primo soccorso Defibrillatori, la mappa "L’intervento precoce può salvare la vita"

di Sofia Silingardi

"Ogni anno, in Italia, oltre 50mila persone sono vittime di un arresto cardiaco improvviso. Intervenendo rapidamente con la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione molte di esse potrebbero essere salvate". Così Luca Gherardi, soccorritore del 118 Modena racconta l’importanza di una pratica salvavita: defibrillare entro 3-5 minuti dall’inizio dell’arresto cardiaco infatti può portare la sopravvivenza fino al 50-70%. Ecco perché è importante incentivare e coinvolgere sempre più cittadini comuni (personale non sanitario) in azioni di defibrillazione precoce territoriale. Attualmente in provincia di Modena ci sono circa 950 defibrillatori, alcuni disponibili h24, altri ad orari stabiliti, di cui il 25% in imprese private, il 21% in impianti sportivi, il 18% in aree pubbliche come piazze e strade, il 10% in istituti scolastici e il 2% in farmacie. "I defibrillatori sono molto importanti ma l’obiettivo principale è quello di diffondere la cultura dell’intervento, cioè far capire alle persone che, di fronte a una persona che ha una necessità di essere soccorsa, bisogna intervenire. L’Ausl e le società scientifiche individuano nell’inizio immediato del massaggio cardiaco e nell’utilizzo, se presente, di un defibrillatore, alcuni dei passaggi fondamentali per garantire la possibilità di essere soccorsi e di avere una sopravvivenza migliorata. Il nostro cervello ha cinque minuti di tempo durante i quali, se non funzionano cuore e polmoni può preservarsi. Dopo, le condizioni iniziano a degradare. Se la gente chiama il 118, inizia subito a fare il massaggio e usa il defibrillatore mentre arrivano i mezzi di soccorso, possiamo garantire a questo essere umano di sopravvivere con una qualità di vita migliore. Il defibrillatore è molto importante perché nel 60% dei casi a produrre l’arresto cardiaco è una fibrillazione ventricolare che il defibrillatore può risolvere".

E l’App DAE RespondER, disponibile gratuitamente per cellulare, permette di accorciare i tempi di intervento e fornisce una mappatura regionale dei defibrillatori sul territorio. Ad oggi, sono quasi 2700 i cittadini che l’hanno scaricata: 667 nel 2022, e si prevedono 780 nuove attivazioni nel corso del 2023. "Nata dalle società scientifiche e sensibilizzata da parte delle aziende sanitarie, l’app cerca di creare una linea comune tra l’evento (una persona che va in arresto cardiaco), l’inizio delle manovre (una persona che è lì e interviene), la presenza dei defibrillatori e le istruzioni pre-arrivo delle centrali operative, perché così il 118, in Emilia Romagna, può aiutare a fare la manovra in audio e in video. La presenza dell’app mette in collegamento l’evento con il 118 Emilia Romagna e lo segnala a tutti coloro che hanno installato l’app con una notifica. Non c’è nessun obbligo di intervento, magari sto portando mio figlio a scuola e non posso correre a fare un massaggio cardiaco, ma se tante persone vengono informate del fatto che sta succedendo qualcosa vicino a loro tramite l’app, probabilmente qualcuno di loro arriva e l’app gli segnala pure se c’è qualche defibrillatore in giro. Andiamo così a costruire un sistema a catena che parte dalle istruzioni pre-arrivo della centrale operativa e si sviluppa con l’eventuale arrivo di un first responder informato dall’app e la segnalazione di un defibrillatore nelle vicinanze. Arrivando così, entro i primi minuti, a iniziare il soccorso e far sì che il cuore ricominci a mandare sangue ossigenato al cervello e magari risolvere il problema con il defibrillatore. Da lì in poi arriva l’ambulanza e si trova di fronte un essere un umano che ha alte possibilità di sopravvivenza".