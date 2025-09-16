Primo trapianto robotico di fegato. Donazione tra amici compatibili. Nuovo record per Di Benedetto

Il primo trapianto di fegato completamente robotico, sia per il donatore - in vita - sia per il ricevente, eseguito nel mondo occidentale. È il Policlinico di Modena a varcare la nuova frontiera della medicina, usando una tecnica finora adottata solo in centri di altissimo livello a Seoul (Corea del Sud) e Riyadh (Arabia Saudita). Una storia che parla di traguardi e strumentazioni all’avanguardia, ma anche di amicizia. Quella tra il ricevente, un uomo di 51 anni, affetto da epatocarcinoma (tumore maligno del fegato), e l’unico donatore compatibile, un amico di lunga data, che di anni ne ha 52. Si tratta infatti anche del primo caso di trapianto robotico (sui 34 avviati dal 2021 al policlinico) che avviene tra persone non consanguinee.

"La procedura è stata condotta con una tecnica robotica mini-invasiva con incisioni di otto millimetri sul donatore – spiega Fabrizio Di Benedetto, direttore della Chirurgia oncologica, Epatobiliopancreatica e Trapianti di fegato del Policlinico e professore ordinario di Unimore – . Un intervento che rispetta completamente la parete addominale, riducendo dolore, cicatrici e tempi di recupero. E questo è un aspetto cruciale, che incoraggia la donazione".

Il duplice intervento – il prelievo dell’emifegato e il trapianto – è stato effettuato con il robot chirurgico daVinci lo scorso giugno. "Entrambi i pazienti (arrivati da fuori regione) sono in buone condizioni generali e hanno fatto ritorno alla propria regione di origine: il donatore è stato dimesso quattro giorni dopo l’intervento in ottime condizioni generali, il ricevente dopo dieci giorni di ricovero", fa sapere Di Benedetto.

"Siamo orgogliosi dei nostri professionisti e di un sistema sanitario pubblico sempre più innovativo, capace di aprire nuove strade e di coniugare a strumentazioni all’avanguardia competenze straordinarie – sottolinea Michele de Pascale, presidente della Regione –. Un sistema davvero universalistico, perché a servizio di tutti i cittadini. Sulla rete donativa e trapiantologica, questa Regione ha creduto e investito, e oggi può contare sulle 23 sedi donative e sui tre centri trapianto di Modena, Bologna e Parma, diventati nel tempo un punto di riferimento a livello nazionale e non solo".

Lo ribadisce Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute: "Continuiamo a lavorare per un’innovazione che sia diffusiva di qualità e sostenibilità. La creazione di piattaforme di chirurgia robotica è diventato elemento essenziale del nostro sistema sanitario". L’ennesimo passo in avanti della sanità, secondo Luca Baldino, direttore generale dell’Aou, "in cui l’altissima tecnologia, unita a grandi competenze, ha adottato tecniche inimmaginabili dieci anni fa". Attivo dal 2000, il Centro trapianti del policlinico, ha realizzato oltre 1.500 trapianti di fegato e ha introdotto negli ultimi anni la robotica anche nei trapianti di rene.