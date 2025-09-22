Principio d’incendio allo stadio di San Felice. A Castelnuovo fiamme in casa: un ustionato

Attimi di paura ieri pomeriggio allo stadio Bergamini di San Felice, dove si è sviluppato un principio di incendio nella zona della lavanderia. In quel momento all’interno dell’impianto non era presente nessuno, visto che la prima squadra del Medolla San Felice era impegnata sul campo di Medolla nella gara di Promozione col Baiso.

A notare il fumo è stato un passante che ha immediatamente allertato i vigili del fuoco (nella foto), intervenuti in modo celere per domare le fiamme.

Dai primi accertamenti la scintilla che ha innescato le fiamme dovrebbe essere partita da una asciugatrice che era in funzione dopo il lavaggio delle tenute da gioco utilizzate in mattinata dalle squadre giovanili.

In queste ore verrano valutati eventuali danni e avviate le procedure di ripristino dello stadio in vista di domenica prossima quando dovrebbe ospitare la gara fra il Camposanto e lo stesso Medolla San Felice.

Sempre ieri, in prima serata, in via Settecani a Cavidole di Castelnuovo Rangone un rogo si è sviluppato all’interno di una abitazione, in cucina.

In quel momento la proprietaria pare avesse messo strutto a preparare in una padella quando il surriscaldamento ha innescato le fiamme nel bassocomodo.

Subito sul posto i vigili del fuoco: donna incolume, ustionato invece alle braccia il figlio, che ha cercato di raffreddare la bombola gpl collegata al fornello, ma non sarebbe grave.