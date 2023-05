Priolo inaugurerà la nuova ciclabile

Sarà la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, sabato 20 maggio alle 16 a Campogalliano, a inaugurare il nuovo tratto di pista ciclopedonale in via del Passatore che congiunge le ciclabili già esistenti lungo via Ponte Alto e viale Italia. Il tratto consentirà a tutti i campogallianesi di raggiungere il posto di lavoro nella zona della Dogana a piedi o su due ruote, agevolando inoltre il collegamento verso Modena e verso i Laghi Curiel. Alle ore 16 il ritrovo, a piedi o in bicicletta, nello spazio all’angolo tra via del Passatore e via Ponte Alto, dove la sindaca Paola Guerzoni e l’assessore all’Ambiente e alla Mobilità sostenibile Marcello Messori illustreranno all’assessore Priolo e ai presenti, le caratteristiche della nuova infrastruttura e la filosofia che sta guidando l’Amministrazione in materia di mobilità dolce. L’opera è stata realizzata nell’ambito del progetto regionale ‘Bike to work’: il contributo regionale, destinato alla realizzazione di interventi di creazione o messa in sicurezza di percorsi ciclabili, è stato di 38.616 euro, pari al 23% del costo complessivo dell’opera di 131.235 euro. All’evento parteciperà anche FIAB Modena con il presidente Eugenio Carretti ed una delegazione della Sezione di Carpi che per l’occasione organizzerà una gita in bicicletta da Carpi a Campogalliano sul territorio delle Terre d’Argine, con ritrovo ore 14.15 davanti al Teatro Comunale di Carpi, e con rientro per le 18.30.