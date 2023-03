Pro Latte, i politici pensino alle nuove generazioni

Giovedì 23 marzo, ho seguito la seduta del consiglio comunale per l’area pro latte nel quartiere Sacca. Nel Partito democratico ho visto argomentazioni evasive, volte a sviare i problemi e, nei confronti di questo quartiere e i suoi cittadini, vedo veri e propri soprusi e indifferenza. I cittadini della Sacca lamentano carenza di aree verdi nel loro rione sovrastato dall’industria, e tale ’percezione’ è confermata anche dal PUG, recentemente discusso. Che risposte danno i nostri consiglieri di maggioranza? Un consigliere inizia a snocciolare dati che testimoniano come, a Modena, ci siano invece buone percentuali di verde. Si, caro consigliere, ci sono. Ma a Modena, nel suo complesso, o dove abita lei, non nel quartiere Sacca in questione, oggetto di mozione. Un altro, sempre di maggioranza, afferma (giuro di averlo sentito con le mie orecchie!) che i parchi portano inquinamento perché la gente ci gira intorno in macchina. Siamo alla fiera dell’assurdo! Volevo ricordare a questi ’politici’, che abbiamo in prestito il futuro dalle generazioni che seguiranno, e dobbiamo impegnarci a lasciargli qualcosa di migliore di quanto abbiamo ricevuto. Ampliare un maxi polo logistico dentro un quartiere e prendere in giro, con motivazioni assurde, dei cittadini che rivendicano il loro diritto a non avere tutti i progetti impattanti unicamente nel loro rione, partecipazione e più aree verdi, mi sembra quantomeno in controtendenza rispetto a quel patto di intergenerazionalità che dovremmo, invece, avere piuttosto ben chiaro! Soprattutto se a ricordarvelo, ci pensano dei cittadini coraggiosi, che dovreste piuttosto ringraziare per l’enorme senso civico che stanno dimostrando!

Anita