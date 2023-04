Pro Latte, ora il Pd è più conciliante "Percorso di ascolto del quartiere"

Il sindaco ha già voltato pagina rispetto al Polo Conad prefigurando il successivo accordo sull’ex Pro Latte "sempre all’insegna della sostenibilità e dello sviluppo", in scia il capogruppo Antonio Carpentieri e il responsabile urbanistica e ambiente del Pd Modena Diego Lenzini guardano alla definitiva risistemazione del quadrante compreso tra via Finzi, via Gerosa e Strada Canaletto Sud, compresa via Europa, evocando "quel percorso di partecipazione" che secondo i detrattori del progetto sul polo Conad è mancato: "Il Partito democratico – riflettono Carpentieri e Lenzini – ha coerentemente portato avanti la propria posizione, approvando e sostenendo le modifiche apportate in meglio rispetto al progetto iniziale. Ci preme, in questo senso, sottolineare la costante presenza sul territorio del nostro partito, sempre volta all’ascolto".

A questo proposito, "ci siamo già posti il problema della cucitura urbana tra le aree del Conad e quella dell’ex ProLatte che sarà oggetto dell’accordo di programma CpC-Comune: l’elemento chiave deve essere una fruibilità urbanistica totale, assieme all’attenzione per il verde. Il quadrante ha infatti un’occasione unica di trasformazione da un sito industriale a un’area aperta e fruibile, con verde e servizi e sostenibile in primis per i residenti". I due consiglieri ricordano come "abbiamo presentato un ordine del giorno che verrà discusso prossimamente e che chiede una partecipazione ampia e seria, che incardini già nella fase della ’conferenza preliminare’ un’inclusiva fase di ascolto del territorio e del rione direttamente interessato dall’accordo procedimentale CpC, coinvolgendo il Consiglio del Quartiere 2 allargato a una rappresentanza stabile di residenti e soggetti che abbiano interesse alla zona, al fine di produrre documenti e tavoli di lavoro che possano implementare le proposte sul comparto. Rilanciamo così una partecipazione fattiva sull’area ex ProLatte e su quella del Villaggio Europa, con l’obiettivo non solo di ascoltare, ma di riqualificare una porzione importante del quartiere Sacca". Gli obiettivi? "Più verde, e di buona qualità, accompagnato a una ciclo-pedonalità più marcata e servizi utili alla cittadinanza".

Intanto in Consiglio giovedì sono stati approvati due mozioni per prevedere interventi di mitigazione e monitoraggio dell’inquinamento sonoro e ambientale per il progetto del nuovo Polo Conad e, contestualmente, definire un piano urbano complessivo per l’area che comprende anche ex Pro Latte e parco Vittime di Utoya, con l’obiettivo di qualificare, potenziare e collegare il verde pubblico. Il primo documento, presentato da Lega Modena, Forza Italia, Alternativa popolare e Modena sociale, chiede all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae) una stazione di monitoraggio della qualità dell’aria nel quartiere Sacca, in modo da valutare l’impatto del nuovo Polo Conad e di altri progetti previsti nell’area.

Il secondo, presentato da Europa Verde-Verdi, chiede la definizione di un progetto urbano complessivo in grado di armonizzare il verde pubblico e la mobilità nei comparti del nuovo Polo Conad ed ex Pro Latte. L’ordine del giorno presentato da Barbara Moretti (Lega) si focalizza sull’impatto ambientale dei progetti di insediamento e ampliamento di attività nel settore industriale e logistico nel rione Sacca, come il nuovo centro Gls e, appunto, il nuovo Polo Conad.

Anche Paola Aime (Europa Verde-Verdi) ha sottolineato l’importanza di verificare l’impatto ambientale dei nuovi insediamenti nel rione Sacca, prevedendo quindi opere di mitigazione dell’inquinamento ambientale e sonoro.

g.a.