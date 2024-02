Pro loco, a Gualandi lo scettro di Ludergnani

MONTESE

L’associazione turistica Pro loco di Montese, dopo la scomparsa del presidente Riccardo Ludergnani, avvenuta il 27 gennaio scorso, ha rinnovato il Consiglio direttivo e presidente è stata nominata Alessia Gualandi, già vice presidente. "L’intento del Consiglio – ha detto - è di portare avanti il prezioso lavoro e gli insegnamenti di Riccardo Ludergnani, che sarà per noi sempre il nostro Pres. Pensiamo che non esista miglior modo per onorare la sua memoria, se non quello di continuare i progetti che aveva ideato e permettere alla Proloco di crescere e innovarsi sempre di più, con tutti i benefici che ne deriveranno per Montese. Siamo sicuri che potremo contare sull’affetto e appoggio di amici, volontari e sostenitori, che già in questo periodo ci hanno dimostrato. Noi ce la metteremo tutta". Oltre che dalla presidente Alessia Gualandi, fanno parte del nuovo Consiglio: Francesco Mazza, vice presidente, Elena Battistini e Mattia Tonelli tesorieri, Chiara Quattrini e Paolo Franceschini segretari, e dai consiglieri: Virginia Ludergnani, Riccardo Olezzi, Luca Gualandi, Daniel Radu, Silvana Lucchi, Leonardo Picchioni. Massimo Ludergnani, fratello dell’amato ex presidente, ha ringraziato i membri della Pro Loco "per il grande affetto e la stima che avete manifestato per il mio amato Riki (così lo chiamavo io). Io purtroppo vivo lontano ma sono con voi tutti per incoraggiarvi. Come avrebbe fatto Riccardo, sempre molto assertivo e ottimista, andate avanti sulla strada che avete tracciato assieme a lui. Abbiate fiducia in voi stessi e mantenete alto l’entusiasmo, perché ’Un paese ci vuole’".

w.b.