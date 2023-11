Pro Loco e Comune insieme per valorizzare il paese

Un accordo per dare nuovo ‘smalto’ a Finale, promuoverne il territorio e le attività tramite eventi di richiamo. Questo è il significato della convenzione siglata fra il Comune di Finale e la locale Pro Loco: il documento ufficiale è stato firmato ieri mattina dal sindaco Claudio Poletti e dal presidente dell’associazione Andrea Carriero. La convenzione prevede che, nell’arco dell’anno, vengano realizzate diverse iniziative per la valorizzazione di Finale: per esempio, la Pro Loco dovrà occuparsi dell’animazione già nel prossimo periodo natalizio con eventi musicali ed enogastronomici, poi dovrà ideare e realizzare un’iniziativa per la festa di San Valentino nel mese di febbraio, quindi in aprile potrà riproporre "La Dolce Vita" (ispirata alle atmosfere degli anni ‘50 e ‘60) che la scorsa primavera, per la sua prima edizione, ha riscosso grande successo. Sono previste anche attività di promozione del territorio finalese attraverso percorsi di cicloturismo e di turismo lento. Xxx In base all’accordo la Pro Loco si impegna a garantire questa cadenza di manifestazioni, e il Comune metterà a disposizione dell’associazione un contributo di 30mila euro per il 2023 - 24. "È la prima volta che viene stipulata una convenzione con la Pro Loco e ne siamo orgogliosi – ha sottolineato il sindaco Poletti –. Ci aspettiamo molto da questa collaborazione: del resto, sappiamo che i volontari e le volontarie dell’associazione sono molto motivati. Vogliano che la Pro Loco sia fra le protagoniste del rilancio della promozione di Finale e lavoreremo perché l’associazione entri nei circuito delle Pro Loco dell’Unione Comuno Modenesi dell’Area Nord".

