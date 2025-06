Pro loco in lutto. È morta Loretta Adani

E’ scomparsa improvvisamente ieri mattina Loretta Adani, personaggio di primo piano nella promozione turistica dell’Appennino, di Pievepelago in particolare. Aveva compiuto 80 anni nei giorni scorsi, ma era ancora attivissima nel mondo del volontariato, dopo aver guidato per 30 anni la Pro Loco di Pievepelago ora collaborava con Bambininsieme. E proprio ieri mattina era attesa al bazar dell’associazione, dove non vedendola arrivare è scattata la preoccupazione, purtroppo premonitrice di una morte improvvisa. "Siamo molto addolorati – dice Corrado Ferroni sindaco di Pievepelago- Loretta ha dato tanto al movimento turistico del nostro Appennino, collaborando sempre a tutte le iniziative di crescita del settore". Nata a Fanano si traferì a Pieve dove fece la parrucchiera. Era stata sposata con Gualtiero Pollacci da cui ha avuto due figli.

Sempre con grande verve organizzativa è stata eletta più volte presidente della Pro Loco Pievepelago gestendo anche il punto Iat: "Con la grande forza di volontà che l’ha sempre contraddistinta -dice chi ha lavorato con lei- Loretta ha avuto grandi meriti nella ideazione e organizzazione di eventi di promozione turistica, culturale e ricreativi, anche innovativi e di esempio per altri paesi".

In particolare la serata lirica del 13 agosto fu la prima in Appennino (sul genere di Pavarotti & friends) e ancora si ripete dal 1996 per portare "il buon canto" gratis nei luoghi di villeggiatura. Poi le sfilate di moda in piazza, l’abbinamento di concerti bandistici con altri ospiti musicali, il recente ‘Tale e quale show’ con artisti della zona che Loretta valorizzava sempre al meglio. Senza dimenticare le tradizioni, è stata lei a riprendere la vecchia consuetudine del Coccin Coccetto con le uova a Pasqua, la festa della Castagna, tante iniziative natalizie ecc. E’ sempre stata a contatto diretto coi turisti allo sportello del locale ufficio Informazione e Accoglienza Turistica, che teneva aperto tutti i giorni, anche i festivi, ed anche a Natale e Pasqua.

I funerali verranno celebrati domani alle 14.30 nella chiesa Pievepelago.

g.p.