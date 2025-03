Pro Patria si gioca tutto con il Baraccaluga

Ci si gioca tutto o quasi in 40’. E’ il giorno della verità domani per la Pro Patria che alle 15 ospita a San Felice il Baraccaluga nella super sfida di C1 che a 2 turni dalla fine della regular season può regalare alla formazione giallorossa la seconda promozione in Serie B della sua storia, la terza di fila dopo aver vinto D e C2 nelle ultime due stagioni. La squadra di Lorenzo Greco arriva a +3 sui piacentini e ha due risultati su tre: se vince è promossa con un turno di anticipo, in caso di pareggio le basterà fare almeno un pari sabato 22 a Parma (il Barracaluga riceve lo Shqiponjha), una sconfitta porterebbe invece all’aggancio, col rischio se nulla cambiasse il 22 di uno spareggio promozione. "Proveremo a chiudere i conti subito – spiega il ds Angelo Vincenzi (nella foto) – anche se di fronte abbiamo un avversario forte, costruito per il salto di categoria. All’andata abbiamo vinto 8-4 e penso che sia stata la nostra miglior gara dell’anno, nella finale di Coppa è finita 3-3 e abbiamo perso ai rigori. Aldilà dei precedenti la squadra sta bene, abbiamo tanta gente abituata a gare così importanti, nel ritorno abbiamo sbagliato solo a Crevalcore (4-4, ndr), poi i ragazzi hanno tenuto sempre il piede sul gas". In casa giallorossa (striscia di 9 gare utili, con 7 vittorie e 2 pari) mancheranno l’infortunato Guerra (ginocchio) e lo squalificato Terranova e così il peso sarà sulle spalle di capitan Gaglio, del numero uno Latino e del terzetto Salerno-El Madi-Garofalo autori insieme di 72 reti, dall’altra parte (un solo ko nelle ultime 10 gare) occhio a Mello, capocannoniere del girone con 39 reti.

d.s.