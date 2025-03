Pro Patria stellare, torna in B

La festa è a San Felice. Con una gara stellare la Pro Patria travolge 7-3 il Baraccaluga secondo nel big match di C1 mandandolo a -6 e con un turno di anticipo festeggia il secondo salto della sua storia in Serie B. Per i ragazzi di Lorenzo Greco è la terza promozione di fila con un triplo salto dalla D alla B in 3 anni da record, dopo la decisione di rinunciare nel 2022 al campionato cadetto. I giallorossi la dominano con un El Madi "illegale" autore di 5 reti: il bomber la sblocca dopo 3 secondi e dopo altri 2’ fa 2-0 quindi Gaglio e ancora El Madi firmano il 4-0 del riposo. Nella ripresa ancora El Madi, poi dopo il 5-1 di nuovo El Madi e Gaglio per il 7-1 accorciato nel finale dai piacentini. "Abbiamo vinto con una prova mostruosa – spiega il ds Angelo Vincenzi – e loro dopo 2’ sapevano già che avrebbero perso perché siamo stati perfetti, a tratti sembravamo il Brasile del 1970 con giocate tutte di prima e una grinta da grande squadra. Dopo aver rinunciato nel 2022 alla B per una scelta nostra non era da tutti vincere subito tre campionati di fila, sempre sul campo, senza ripescaggi. Sono davvero felice e orgoglioso di questo gruppo, la seconda promozione in B 7 anni dopo quella ottenuta agli spareggi la voglio dedicare al presidente Umberto Dondi e al nostro staff, mister Greco, poi il preparatore Molinari e quello dei portieri "Kappa" Capaldo".

SERIE C2. Festeggia senza giocare il Nonantola che nell’ultima di regular season riposava e grazie ai Celtic che battono 6-1 L’Eclisse resta pari ai felsinei ma per lo scontro diretto si salva (bolognesi ai playout). L’Emilia chiude quarta vincendo 6-0 a Parma con la Legione Parmense e nella semifinale playoff sfiderà i Celitic (altra gara Sant’Agata-Phoenix).

SERIE D. Niente da fare per lo Sporting Modena che perde 4-3 lo scontro diretto a Correggio dell’ultima giornata: anche se terzi, il -12 dai correggesi fa saltare i playoff e Bologna e Virtus Correggio salgono in C2.

d. s.