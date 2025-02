Pro Rione Sacca contro la giunta: "Gestire meglio le spese"

"C’è qualcosa che non torna nella decisione del nostro sindaco di aumentare imposte e tasse". La valutazione è di Carlo Maria Martello di ’Pro Rione Sacca’ che critica la manovra finanziaria dell’amministrazione comunale, in particolare l’aumento di Irpef e Imu per le fasce medio-alte.

"Il sindaco fa sapere che è stato costretto a proporre di aumentare le imposte perché il Governo ha tagliato il trasferimento dei fondi agli enti locali e che sono aumentati i costi energetici. Al contempo, vuole mantenere, anzi accrescere la potenzialità di spesa in favore dei servizi alla collettività. Precisa che la sua idea è stata supportata e condivisa dalle parte sociali".

I costi delle fonti energetiche, sottolinea Martello, "sono aumentati anche per le famiglie tutte. Il sindaco dovrebbe sapere che se Roma avesse avuto la possibilità e la libertà di spendere e di aumentare il debito, avrebbe probabilmente soddisfatto gli enti locali e casomai aumentato maggiormente le pensioni. Dovrebbe anche sapere che le pensioni hanno subito per tantissimi anni, a partire dal governo Prodi del 2006, il blocco totale e parziale della loro rivalutazione. Il fatto che egli, fino a qualche mese fa, non fosse dimorante a Modena pare di non consentirgli di essere a conoscenza che le imposte locali a Modena sono state aumentate anche quando al Governo di Roma primeggiava o condivideva le decisioni anche il partito che maggiormente lo supporta in Consiglio comunale".

Quella "di scaricare sempre la colpa sugli altri è una brutta perdurante abitudine di tutta la politica, di destra, di centro e di sinistra. Che sia anche perciò il crescente calo dei votanti? Il sindaco dovrebbe essere almeno coerente con il partito politico che gli ha consentito di candidarsi e poi di farlo accomodare sulla più alta sedia cittadina. Quel partito che oggi è all’opposizione del Governo nazionale chiede ad esso di rispettare le disposizioni dell’Europa invece che criticarle, e di gestire al meglio la spesa con le risorse disponibili, senza prendere ma piuttosto dare soldi agli Italiani. Faccia dunque così anche il sindaco di Modena. Non scarichi le colpe su Roma e gestisca al meglio la spesa senza toccare le tasche dei suoi concittadini".

Per finire, "aggiungo che, prendere i soldi dai modenesi perché non si è capaci di pretenderli e di riceverli dal Governo nazionale – ammesso e non concesso che sia questo il problema e non, forse, l’incapacità dell’amministrazione locale di gestire la spesa – pare significare che l’agire del sindaco in questa materia sia tipico di chi è debole coi forti e invece forte (nel senso negativo del termine) coi deboli".

L’addizionale comunale così come quella regionale "non dovrebbe essere per gli enti locali un rubinetto sempre aperto dove far uscire a piacere il danaro dei contribuenti per riempire le casse pubbliche. Talvolta il danaro ai cittadini dovrebbe essere restituito abbassando le imposte e gli altri tributi. Perché ciò avvenga, è necessario essere bravi e prudenti amministratori pubblici".