Problema casa urgente: "Occorre intervenire"

Per Paolo Zanca, commissario di Azione, partito all’interno della coalizione di centrosinistra, i risultati del sondaggio di Confindustria confermano gli impegni presi in fase di programma: che ci siano tante cose migliorabili in città era un concetto già presente e le contromisure, almeno sul piano delle intenzioni, ci sono già.

"Modena è una città in cui si vive bene, ma tanti aspetti possono essere migliorati. I disagi rilevati dall’associazione industriali li avevamo già presenti nel momento in cui abbiamo pensato a presentarci per le elezioni – dice infatti Zanca – a partire dal problema della casa, che per noi è fondamentale. Modena ha bisogno di accogliere le nuove coppie e tutti quelli che arrivano in città per abitarci e per lavorare. Trovo assurdo che ci siano impiegati pubblici che rinunciano al posto a Modena perché non trovano un appartamento ad un affitto ragionevole per trattenersi qui. Senza casa la città muore, non cresce, nascono problemi per le persone e per le aziende. E di questo problema dovremo occuparci immediatamente, così come dovremo migliorare l’assistenza sanitaria".

Anche in questo caso il disagio emerso non coglie di sorpresa Zanca: "La prima cosa da fare è l’unificazione delle due aziende ospedaliere. Baggiovara deve lavorare a pieno regime, nel periodo della pandemia si è visto benissimo che le potenzialità ci sono. Inutile continuare a investire su una struttura vecchia come il Policlinico, altrettanto inutile avere due ospedali con tanti doppioni e due sistemi operativi che non comunicano tra loro. E’ inaccettabile – aggiunge – che dipendenti sanitari siano malpagati e siano costretti a lasciare il lavoro, per poi vedere che il loro posto viene preso da medici a gettone che alla fine hanno gli stessi costi".

Per Zanca, il pericolo di avere un doppio circuito sanitario è dietro l’angolo: "E invece noi dobbiamo assolutamente evitare che i cittadini si trovino a scegliere tra una sanità di serie A e una di serie B, a seconda delle proprie disponibilità economiche. Purtroppo si sente già dire che è meglio spendere per avere una visita o un intervento subito, piuttosto che usufruire di un servizio pubblico senza avere certezza sui tempi. E’ una situazione aberrante che si sta già verificando e che noi dobbiamo assolutamente evitare. Si sentono già offerte di assicurazioni mediche proprio per potersi permettere trattamenti sanitari di alto livello. Insomma, il rischio è quello di scivolare verso il modello statunitense, che non ci appartiene e che crea disparità per noi inaccettabili".

Zanca auspica un innalzamento del livello dei servizi nella nostra città: "Mi riferisco anche alle infrastrutture e al trasporto pubblico – conferma il commissario di Azione – che dovranno sempre tenere conto delle innovazioni per poter essere ad alti livelli". Per chiudere, il discusso problema della raccolta differenziata: "L’abbiamo sempre detto, la raccolta differenziata dei rifiuti non è un dogma. Non a caso l’ha dichiarato più volte anche il candidato della nostra coalizione, Massimo Mezzetti.

Il sistema funziona nel momento in cui la qualità della vità dei cittadini si innalza. Ma se deve succedere il contrario, non deve essere un problema tornare sui propri passi e porre i correttivi necessari".