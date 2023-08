"Procediamo con cautela e razionalità I parcheggi persi sono pochissimi"

"Le due pedonalizzazioni realizzate dal Comune di Modena? in realtà vanno a toccare pochissimi parcheggi. Meno delle dita di una mano". L’assessore al centro storico Andrea Bosi risponde così alle perplessità dei cittadini circa la pedonalizzazione di via Gallucci e Sant’Eufemia, legate soprattutto alla difficoltà di trovare parcheggio e di raggiungere la propria abitazione. Secondo i residenti, infatti, l’Amministrazione non avrebbe fornito alcuna alternativa valida circa i parcheggi ‘cancellati’. Inoltre continua a non convincere il fatto di dover parcheggiare il proprio mezzo "a una distanza eccessiva" dall’abitazione: preoccupate soprattutto le donne, in particolare per le tratte da percorrere nelle ore più buie. Bosi però tiene a precisare alcuni aspetti: "A differenza di altre realtà – spiega – il Comune di Modena sta procedendo con grande cautela e razionalità nei suoi interventi in centro storico. Non dimentichiamo – continua – che il consiglio comunale ha approvato un piano che fissa degli obbiettivi chiari, coerenti con quelli europei. Naturalmente la pedonalizzazione garantisce i residenti che hanno garage e passo carraio". Secondo l’assessore, dunque, poco cambierà per i residenti per quanto riguarda il tema sosta. A preoccupare i cittadini, però, è anche un altro aspetto. Tanti residenti, infatti, starebbero trasformando (o pensando di farlo) le proprie abitazioni in b&b al fine di allontanarsi dal centro storico. Questo, negli anni e quindi in prospettiva, porterebbe ad una desertificazione del cuore cittadino che diventerebbe ad ‘uso e consumo’ solo dei turisti. Ma, anche in questo caso, l’assessore Bosi rassicura i residenti. "Mi sembra una lettura sbagliata – dichiara – E’ vero che negli ultimi tempi sono stati aperti diversi b&b, ma la scelta è legata al fatto che Modena è diventata una città turistica e in molti, in questo modo, fanno business. Il centro storico, in realtà sta cambiando volto grazie agli investimenti pubblici e privati ed è vissuto da moltissimi modenesi e turisti". L’assessore spiega quindi come l’apertura degli esercizi ricettivi rappresenti una opportunità per la città, rendendola più attrattiva e accogliente.

Valentina Reggiani