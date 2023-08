Processione con il vescovo

"Assunzione di Maria, festa del traguardo ma anche festa del cammino. È necessario amarli entrambi". Ha scelto questa immagine il vescovo Erio Castellucci per riflettere sul mistero dell’assunzione di Maria, il 15 agosto. Nel saluto, il vicario generale monsignor Gildo Manicardi ha ricordato che per la prima volta dal sisma la processione si sarebbe svolta in modo integrale per le vie del centro: presenti autorità civili e militari.