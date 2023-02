Processo alla mafia nigeriana Pentito inchioda il boss modenese Il pm: "Condannatelo a 8 anni"

di Valentina Reggiani

"Sono stato assoldato dai servizi segreti italiani quando sono arrivato in questo paese come rifugiato. Mi ero trasferito a Catania ed ero stato subito contattato per entrare in un Cult. Dopo di che i servizi segreti mi hanno chiesto di ‘collaborare’ per fornire loro informazioni proprio sui Cults: sui componenti e su ciò che organizzavano e gestivano. Quando sono salito al Nord, ho partecipato ad una riunione organizzata a Bologna ed è in quell’occasione che ho conosciuto Miracle Obasuyi".

Ieri in aula a Bologna, nell’ambito del processo che vede imputati diversi cittadini nigeriani accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso, il collaboratore di giustizia Nosaworu Otoriyekemwen, meglio noto come Julius ed ex capo della mafia nigeriana in Sicilia ha reso testimonianza in merito alla ‘figura’ del connazionale Miracle Obasuyi, residente a Castelfranco Emilia e ritenuto a capo del famigerato gruppo degli Ayes a Reggio Emilia. Proprio i membri della confraternita nigeriana (cult è il termine con il quale si definiscono) erano finiti al centro di una maxi operazione della mobile di Reggio Emilia, coordinata dalla Dda di Bologna insieme agli affiliati del cult rivale, ovvero la ’Supreme Vikings Confraternity’ (altrimenti nota come Vikings). Per i cinque nigeriani che saranno giudicati con il rito abbreviato, tra cui Obasuyi sono state chieste dalla pubblica accusa condanne pesanti: per Miracle Obasuyi, infatti, il pm ha chiesto otto anni di carcere mentre per gli altri quattro otto anni, sette e sei anni e otto mesi. Gli altri imputati nel processo – erano in tutti 25 quelli colpiti dalle ordinanze di custodia cautelare in carcere – sono arrivati i rinvii a giudizio. Tutti rispondono a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, delitti contro la persona, e ricorrendo spesso all’uso di armi (in particolare i machete), ma anche estorsioni nei confronti di soggetti appartenenti alla comunità nigeriana residenti a Reggio Emilia e stupri di gruppo ai danni delle giovani donne fidanzate con i membri del cult rivale. Stupri e barbare aggressioni che sarebbero avvenute nel complesso industriale dismesso delle ex officine reggiane.

Ad incastrare il presunto boss residente a Castelfranco e insospettabile imprenditore a capo di una impresa individuale per la manutenzione edile (nel tempo libero, per conto di un’associazione, si occupava del trasporto organi) è stato proprio il collaboratore di giustizia. "I cults sono sparsi in tutta Italia – ha spiegato in aula – ma è una ‘presenza’ che si avverte soprattutto a Reggio dove Obasuyi era a capo del Cult. Per questo sono stato assoldato dai servizi segreti italiani: per riferire sui reati commessi dalle organizzazioni". Il pentito, però, avrebbe mostrato qualche difficoltà a circonstaziare i fatti e alle domande degli avvocati del ‘boss’ ha risposto solo in parte. L’imputato, invece, si è dichiarato estraneo all’associazione e i suoi legali, gli avvocati Alfonso Marra ed Edoardo Salsi hanno chiesto l’assoluzione, facendo presente come fosse uscito dall’organizzazione criminale al suo arrivo in Italia.