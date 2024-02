Processo alla ’ndrangheta. Usura, bancarotta e ricatti. Tra le vittime Marco Ballotta

C’è anche l’ex portiere di serie A Marco Ballotta tra le vittime dell’associazione a delinquere di stampo mafioso dedita ad autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta, usura lesioni, minacce ed estorsione. Ieri mattina a Ravenna si è aperto infatti – con l’ammissione di prove e testimoni – il processo per il filone ravennate (l’altro parte a Modena a fine mese) scaturito da una inchiesta della Dda di Bologna che vede alla sbarra 34 imputati appartenenti alla ’ndrangheta calabrese, che aveva messo radici in Romagna, in particolare a Cervia e Bagnacavallo. Parliamo dell’inchiesta ‘Radici’ condotta dalle fiamme gialle che ha messo in luce una serie di investimenti illeciti, molti dei quali avvenuti in piena pandemia, su aziende in difficoltà operanti nei settori della panificazione, della ristorazione e dell’industria dolciaria anche nei comuni nel modenese. Al vertice del sodalizio il 35enne Francesco Patamia, ritenuto col padre Rocco promotore del piano criminoso. L’indagine era partita dalla segnalazione di investimenti anomali della famiglia Patamia fatta dal sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli. Le condotte illecite avrebbero riguardato altre 4 ditte nel settore panificazione, ristorazione e alberghiero tra Imola, Cesenatico, Cervia e un’altra azienda a Modena.

Tantissime le parti civili costituite tra cui appunto il 59enne ex portiere di Serie A Ballotta, vittima nel 2021 di minaccia aggravata dalle modalità mafiose dopo essersi rivolto a un intermediario per coprire un debito di 250mila euro con una banca modenese. Lo sportivo era entrato in contatto con personaggi oggi imputati per una ‘mediazione’ con la banca. Ai presunti intermediari aveva versato infatti circa seimila euro per scoprire come, in realtà, non fosse stata effettuata alcuna mediazione. Poi erano partite le minacce. Tra le vittime dell’associazione anche un tributarista e imprenditore nel settore immobiliare di Carpi che, trovandosi in difficoltà economica rispetto ad importante investimento immobiliare, nel 2011 aveva accettato da alcuni degli imputati un finanziamento in contanti a fronte della corresponsione di interessi usurari da restituire con cadenza mensile sino all’estinzione del debito. Gli stessi avevano preteso dalla vittima ogni mese la restituzione di 2.000 euro a titolo d’interesse (10% mensile). Capitale finanziato – secondo gli imputati - da non meglio specificati soggetti "calabresi riconducibili a strutture di criminalità organizzata ed in quanto tali "più pericolosi e violenti".