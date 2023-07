Processo discarica, accolte le parti civili

Arpae chiamata a rispondere come responsabile civile. Confermata la costituzione di parte civile del Comune di Finale Emilia, ammessa quella dell’Osservatorio civico ’Ora tocca a noi’ nei riguardi dell’ente e confermata la costituzione di parte civile dell’Osservatorio anche nei confronti degli altri imputati, in relazione ai fatti successivi al 13 luglio del 2016. Infine, ammessa la costituzione di parte civile del Codacons. Il giudice ha sciolto la riserva, ieri mattina, circa le richieste avanzate dalle difese nel maxi processo che vede al centro la discarica di Finale Emilia. Ricordiamo che gli imputati sono sette: due dirigenti della Provincia, due responsabili di Feronia, gestore della discarica, la stessa società oltre a due tecnici Arpae. Ieri l’udienza è stata rinviata al 27 settembre proprio per consentire la costituzione del responsabile civile Arpae. Per quanto riguarda la conferma della costituzione dell’Osservatorio Civico ’Ora tocca a noi’, i giudici hanno ritenuto di ammetterla poiché "la tutela del territorio e dell’ambiente, con specifico riguardo alla zona interessata dalla discarica, rappresenta il fine pressoché esclusivo dell’ente". L’avvocato Francesco Cavazzuti, che rappresenta l’Osservatorio civico, afferma: "Siamo soddisfatti che il collegio, pur in una fase embrionale, abbia rigettato le eccezioni delle difese, confermando la costituzione di parte civile del Comune, del Codacons e dell’Osservatorio per tutti i reati successivi alla sua costituzione e ci ha ammessi anche nei confronti dell’ente Feronia, che risponde dell’illecito amministrativo. Siamo soddisfatti che Arpae sia stata chiamata formalmente ad avere un ruolo nel procedimento: risponde in solido per i fatti ascritti ai dirigenti o ex dirigenti imputati. Arpae ha oggettivamente un conflitto di interessi; continua a fare dichiarazioni e relazioni più o meno motivate sul fatto che l’inquinamento non sia dovuto prettamente alla discarica ma ad altre cause" conclude Cavazzuti.

Valentina Reggiani