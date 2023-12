Processo discarica, l’Osservatorio:: "Il sito deve essere chiuso"

FINALE EMILIA

Dopo due udienze rinviate, ieri in Tribunale a Modena è ripreso il processo sulla discarica di Finale Emilia che vede sul banco degli imputati anche Arpae. Presente, come sempre, l’Osservatorio civico ‘Ora tocca a noi’ con gli striscioni per chiedere nuovamente il sequestro dell’impianto. "Quello di oggi (ieri, ndr) è un giorno molto importante che ci avvicina alla verità e alla giustizia – dichiara Maurizio Poletti portavoce dell’ Osservatorio -. Le difese hanno tentato di rendere inammissibili una serie di atti documentali che fanno capo a un ulteriore integrazione di indagine portata avanti dal pm Niccolini, ma il Collegio dei Giudici ha rigettato la richiesta, quindi questi ulteriori atti faranno parte integrante del procedimento giudiziario in atto. Questi documenti contengono elementi e dati molto importanti che contribuiranno a fare piena luce sull’unica e vera causa della grave contaminazione ed inquinamento delle acque di falda di Finale Emilia, cioè la discarica HeraFeronia. Attendiamo la prossima udienza fissata per il 30 gennaio 2024 alle 10". Il Collegio dei Giudici ha chiesto un’accelerazione del processo con l’ascolto dei primi testimoni. "La nostra richiesta non cambia – conclude Poletti– bisogna sequestrare tutta l’area della discarica. Non è possibile che si continui a lavorare nel cantiere quando è in essere un procedimento penale atto a valutare responsabilità o negligenze. Finché non viene emessa una sentenza, i lavori devono essere sospesi".

Angiolina Gozzi