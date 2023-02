"Processo discarica, rinvio a giugno"

"Il 21 febbraio era una data storica che Finale Emilia aspettava da tempo. Era la data che segnava l’inizio del processo del procedimento penale (sulla discarica, ndr) a carico di Feronia e dei dirigenti dell’Arpae; invece per una serie di disguidi dovuti a mancate notifiche, l’udienza è stata rinviata. L’inizio del processo, quindi la prima udienza importante è stata rinviata a giugno". A dirlo è l’Osservatorio civico ’Ora tocca a noi’, in una nota a firma di Monika Cotti, vice-portavoce: "Il dato positivo è che sono state già previste delle date certe e l’Osservatorio civico ed i cittadini finalesi ovviamente auspicano che questo non sia l’ennesimo empasse che provocherà la prescrizione di alcuni reati di tipo amministrativo". E aggiunge: "Perché non sono state avviate le procedure di bonifica dei siti inquinanti?".