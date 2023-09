Procure ’silenziate’ dalla Cartabia, sit-in dei giornalisti: "Inaccettabile"

Un sit-in simbolico di Asm e Aser, per dare voce ai giornalisti contro la riforma Cartabia e denunciare così l’atteggiamento di chiusura che si è creato anche a Modena tra Procura, forze dell’ordine e il sistema dell’informazione. Il presidio del sindacato dei giornalisti si è tenuto ieri pomeriggio nella Chiesa di San Carlo, prima dell’intervento del neoprocuratore di Napoli Nicola Gratteri intervistato da Giovanni Tizian e Alberto Nerazzini all’interno del festival Dig. L’evento con il magistrato ha registrato un’altissima partecipazione di cittadini. "Dall’avvento della riforma Cartabia le Procure hanno limitato drasticamente i canali di comunicazione con i giornalisti, utilizzando come unico strumento sommarie e incomplete note stampa", hanno sottolineato i rappresentanti del sindacato. "A Modena l’uccisione del sedicenne pakistano Muhammad Arham, accoltellato al parco Novi Sad a fine marzo, e il delitto di Friday Endurance, ucciso domenica 20 agosto in corso Vittorio Emanuele, sono valsi da parte della Procura due semplici resoconti di venti righe ciascuno". Episodi analoghi si sono verificati anche a Ferrara e nel Bolognese ha attaccato il sindacato. "Spiace constatare come sempre più spesso anche efferati delitti vengano affrontati dal sistema della giustizia con semplici resoconti da diffondere senza dare la possibilità ai colleghi di fare domande e approfondire. Tutto ciò sarebbe fondamentale per offrire all’opinione pubblica un’informazione corretta e completa. In questo modo viene meno il ruolo del giornalista e si mette a rischio la qualità dell’informazione".

Generoso Verrusio