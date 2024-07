Prodi a Zocca nella serata dedicata all’ex ministro Santagata: "Fondamentale per l’Ulivo"

Si parlerà di Giulio Santagata (nella foto) e del futuro delle nostre democrazie il 17 luglio alle 21, in Piazza Martiri delle Libertà a Zocca. Interverranno l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, il giornalista Gad Lerner e il giornalista e speaker radiofonico Luca Bottura. Apriranno la serata il sindaco di Zocca Federico Ropa e il capogruppo di Zocca Domani con i saluti iniziati. "Giulio Santagata, nativo di Zocca, è stato un uomo di grande visione e intelligenza – spiega Federico Covili, capogruppo in Consiglio comunale di Zocca Domani –. Ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita dell’Ulivo e negli anni al governo di Romano Prodi, ma è stato anche un uomo di intelligenza politica unica, in grado di fare progetti concreti e lungimiranti. Per noi era e resta un punto di riferimento e per questo, fin dal giorno della sua scomparsa, abbiamo pensato fosse giusto ringraziarlo e rendergli onore anche nella sua Zocca. Da qui è nata l’idea di una iniziativa che si è sviluppata sempre di più, grazie al sostegno della famiglia di Giulio. Non vogliamo che sia una serata di ricordo e di cordoglio, tutta rivolta al passato, ma desideriamo sia un’occasione per riflettere sulle sfide del presente e del futuro. Utilizzando lo stesso sguardo ampio che aveva lui, con quel "riformismo radicale" che gli permetteva di analizzare la realtà e proporre soluzioni concrete che sapessero andare al di là delle schermaglie di cui purtroppo è spesso piena la nostra politica".

w. b.