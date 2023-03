Prodotti a km0 con i Gruppi d’Acquisto Solidale Prezzi vantaggiosi e contatti con i produttori locali

In questi ultimi anni parliamo spesso di spesa sostenibile e rispetto dell’ambiente, agendo però poco di conseguenza. Se tutti facessimo qualcosa nel nostro piccolo il mondo sarebbe un posto migliore.

Nonostante l’indifferenza di tanti ci sono organizzazioni come i GAS (Gruppi d’Acquisto Solidale) che collaborano al fine di diffondere a tutti l’idea dell’acquisto a km0.

I Gruppi di Acquisto Solidale sono dei gruppi di famiglie che decidono di unirsi per effettuare acquisti di prodotti alimentari o beni di uso comune all’ingrosso.

Uno degli obiettivi principali è quello di ottenere un prezzo più vantaggioso, che va di pari passo con lo scopo della spesa sostenibile.

Questi gruppi collaborano sia con produttori locali sia con imprese dall’altra parte del mondo, per contribuire al commercio equosolidale.

È importante sapere che gli operatori sono tutti volontari e non hanno alcun tipo di guadagno. I soldi degli acquisti vanno direttamente ai fornitori alcuni dei quali, senza la vendita ai gruppi d’acquisto, avrebbero già chiuso da tempo. Gli ordini sono divisi per fornitore e rimangono aperti per un certo periodo. In seguito, vengono comunicate ai produttori le quantità di merce richiesta, che si può ritirare nel deposito locale prestabilito dall’associazione. In diverse città esistono numerosi gruppi d’acquisto.

La Banda Gassotti è il gruppo d’acquisto nato nel 2013 tra Spezzano e Maranello. Per iscriversi basta fare domanda all’associazione e, dopo aver versato una quota, si ha accesso immediato agli ordini visibili sul sito.

Partendo dal semplice fornitore di arance hanno allargato progressivamente la loro attività, non solo attraverso la vendita di prodotti alimentari, ma anche tramite cosmetici, creme e prodotti per la casa.

Ora grazie a numerose famiglie, la Banda Gassotti è una realtà presente e attiva.

Agata Bazzani

e Giorgia Biondi (3^B)

scuola Galilei