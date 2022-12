"Prodotti alimentari e bevande, l’inflazione non ferma la spesa"

Secondo una ricerca condotta dall’ufficio studi Lapam Confartigianato, i modenesi spenderanno 278 milioni di euro per l’acquisto di bevande, generi alimentari e regali di Natale, alle spalle in regione della sola Bologna. Di questi, 170 milioni saranno destinati all’acquisto di prodotti alimentari e di bevande. "Nonostante l’inflazione in aumento condizioni le scelte dei consumatori – sottolinea Francesco Caselli, presidente Lapam Alimentazione (foto) – anche nel corso del mese di dicembre di quest’anno, come per i precedenti, si registra una modifica notevole delle abitudini di acquisto, con un valore delle vendite al dettaglio superiore del 25,5% rispetto alla media mensile annuale. E Modena si conferma al top in Italia per il comparto alimentare così prezioso per il nostro export".

La ricerca Lapam analizza nello specifico il settore alimentare: l’artigianato attivo nei settori di offerta di prodotti e servizi tipici del Natale vede infatti l’alimentare, le bevande e la ristorazione come primo ambito in Emilia-Romagna, con 6.882 imprese artigiane attive con 27.296 addetti. A Modena, le imprese attive nel settore sono 1.011 con un totale di 4.221 addetti, in cui a far da padroni sono, come sottolinea il presidente Lapam Alimentazione: "i generi agroalimentari di qualità tra Igp e Dop prodotti nel territorio, tra cui si annoverano Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Pera dell’Emilia-Romagna, Amarene Brusche di Modena, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Modena, Zampone Modena, Cotechino Modena, Ciliegia di Vignola". L’indagine Lapam evidenzia anche che le esportazioni del ‘Made in Modena’ registrano una nuova crescita e hanno un’incidenza di oltre il doppio rispetto alla media nazionale.