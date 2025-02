"Produttività sostenibile e nuove assunzioni in arrivo"

L’Idraulica Sighinolfi Albano punta dritto sull’innovazione. L’azienda di Nonantola, da oltre sessant’anni specializzata nella produzione di cilindri idraulici di alta qualità, ha sviluppato e brevettato una nuova tecnologia denominata "SmartCylinder®", realizzata grazie ad un finanziamento europeo del valore di 2,8 milioni di euro nell’ambito del progetto Life. "Negli ultimi anni – spiega Donatella Sighinolfi, CEO di Idraulica Sighinolfi Albano - non abbiamo solo sviluppato un prodotto innovativo, ma abbiamo anche adeguato la nostra struttura per cogliere tutte le opportunità del mercato europeo che guarda consapevolmente ad un minor impatto ambientale. Siamo, infatti, un’azienda che crede nel futuro e che vuole impegnarsi concretamente per l’ambiente. La tecnologia smartCylinder® è un primo passo in questa direzione". Ieri, nel corso di una conferenza stampa presso la sede modenese di Confindustria Emilia e alla presenza di numerosi studenti e dello stesso sindaco di Nonantola, Tiziana Baccolini, è stato, così, presentato questo innovativo cilindro idraulico, progettato per aumentare la produttività e l’efficienza energetica, riducendo al contempo le emissioni nelle applicazioni industriali gravose e in grado di adattare le proprie prestazioni alle diverse condizioni operative. È stato testato in diverse condizioni operative e su diversi macchinari per la demolizione, dimostrando che le attrezzature possono completare il lavoro in meno tempo grazie alla maggiore velocità di movimento dei cilindri, cosa che permette un risparmio di emissioni di anidride carbonica e di ossidi di azoto, oltre a ridurre i tempi di lavoro nei cantieri, portando, così, ad un minore impatto ambientale. Gli investimenti in ricerca e sviluppo sono una costante nel tempo: ogni anno rappresentano il 5% del fatturato. Nel 2025 sono previste risorse finanziarie sia per l’ampliamento della struttura produttiva, con investimenti per l’acquisto di nuovi macchinari (per un valore di 1 milione e 200mila euro), sia per l’assunzione di nuovo personale che andrà ad integrare gli attuali 65 dipendenti. Grazie alla nuova linea di prodotto, l’azienda punta ad aumentare del 40% il fatturato che oggi si attesta sui 17 milioni di euro. Andrea Ghiaroni