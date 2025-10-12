Prof Federico, fine di un incubo: "Verità finalmente ristabilita. Ma la mia vita è stata devastata"

Un incubo durato tredici lunghi anni. Anni di processo ‘reale’ e mediatico in cui ne hanno via via risentito la vita privata e, soprattutto, quella professionale. "La verità è stata finalmente ristabilita. Potete immaginare il sollievo e la fortuna di essere qua a raccontarla". E’ stato questo, ieri, il primo emozionato commento dell’oncologo, professore Massimo Federico che ha indetto una conferenza stampa, appunto, per ristabilire la verità dopo la piena assoluzione arrivata dai giudici della corte di Appello di Bologna.

Il professore, infatti, aveva presentato ricorso dopo la condanna in primo grado per i reati di abuso d’ufficio e peculato. Contestualmente il tribunale di Modena, sezione collegiale, lo aveva assolto dalle imputazioni legate a reati di corruzione. La vicenda, infatti, risale al 2012 ed era legata ad un’inchiesta su presunte sperimentazioni presentate falsamente al comitato etico del Policlinico di Modena e finanziamenti occulti che, secondo l’accusa, venivano erogati da aziende farmaceutiche con migliaia di euro. Federico, ex direttore del Centro oncologico modenese e presidente dell’associazione Angela Serra, ha parlato della fine di un incubo durato tredici anni.

"Di questa articolata e lunga vicenda giudiziaria non è rimasto nulla, nessuna corruzione, nessun falso, nessun peculato ma è rimasta una profonda amarezza per essere stato trascinato fin quasi ad essere travolto (insieme alla mia famiglia, in primis Carla, Giovanna e Francesca) in un caso di mala giustizia – ha dichiarato fermamente –. La mia vita professionale è stata sottoposta a dura prova per molti anni: sono stato etichettato come corrotto, e dato in pasto all’opinione pubblica. Mi sono trovato costretto a difendermi e dimostrare la mia innocenza non solo nelle aule di giustizia, ma anche al di fuori, perché un processo mediatico annienta al pari di un processo giudiziario". L’oncologo ha sottolineato di non essersi mai arreso, anzi di aver cercato di essere sempre forte, anche fisicamente, per riuscire a stabilire la verità. "Le assoluzioni che via via sono arrivate nel primo e nel secondo grado di giudizio sono state una soddisfazione enorme, e dimostrano che si può e si deve credere nella possibilità di fare emergere la verità nelle aule giudiziarie". L’oncologo ha ringraziato i proprio legali, avvocati Sonia Mascia e Antonio Di Pietro per l’auspicato risultato. L’amarezza, però, resta: lo ha più volte ribadito ieri Massimo Federico a fronte di tante persone accusate al pari del prof di corruzione. "Insieme a me hanno visto la propria vita devastata, con danni morali e materiali immensi. Chi pagherà per questo? – ha tuonato –. Molte persone che nel 2022 sono state finalmente assolte nel processo di primo grado avevano già perso il proprio posto di lavoro o erano state messe ai margini delle aziende per le quali lavoravano. Chi le risarcirà?".

Infine lo stimato oncologo ha posto l’attenzione sulla lentezza della macchina giudiziaria: "Gli accusati sono usciti da questa vicenda malconci e pieni di ferite, e gli accusatori? Verranno ora messi ai margini delle istituzioni nelle quali operano o continueranno a progredire in carriera incuranti dei ’disastri’ che hanno causato? Penso che sia giusto garantire autonomia alla magistratura, ma la magistratura italiana si deve dotare di un ’sistema immunitario’ più efficiente, capace di produrre anticorpi e tenere in buona salute il proprio apparato giudiziario".