Prof Modena, lo strappo. Lite con l’avvocato Samorì sulla Democrazia cristiana

"Non ho mai espresso vicinanza a nessun candidato alle Regionali". "Sono uscito subito dopo le elezioni dalla lista Modena per Modena". Il botta e risposta a distanza tra la consigliera comunale Maria Grazia Modena e Camillo Po in occasione della presentazione della candidatura di Andrea Galli alle Regionali per i civici di Ugolini non è stata una schermaglia estemporanea, ma il capitolo finale di una dramma politico esploso subito dopo le amministrative all’interno della lista civica. Il movimento è stato fin dall’inizio lacerato in due anime: chi voleva restasse un’esperienza meramente civica e chi invece spingeva per una ‘evoluzione’ più politica, se non partitica, in senso stretto.

La cardiologa in origine è stata contattata da un gruppo che faceva capo tra gli altri a Gianpiero Samorì – tra i principali finanziatori dell’operazione e vicepresidente nazionale della Democrazia cristiana – Andrea Galli, Pier Paolo Casolari (che poi uscirà subito), fondatori del gruppo Noi per Modena. La professoressa accetta, sebbene le speranze di un accreditamento come candidata di tutta la coalizione di centrodestra si infrangano contro il no soprattutto di Fd’I. Modena per Modena resta dunque una lista civica, con travagli interni, e balla da sola

Nella sua prima uscita al Caffè concerto la candidata spiazza tutti tessendo le lodi del sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli e annunciando, qualora eletta sindaca, ricette da socialdemocrazia scandinava: asili nelle aziende per incrementare il lavoro delle donne, la tutela degli anziani, una sanità egualitaria, sicurezza basata non tanto sull’aumento degli agenti, ma sull’inclusione, apertura di negozi etnici in centro, iniziative nelle scuole "che promuovano la conoscenza e la comprensione delle diverse culture". Proposte che – tra chi pensava di trovarsi di fronte invece a una sorta di ’pasionara nera’ – scatenano mugugni, troncati e sopiti dai promotori che promettono ai rimostranti una correzione di rotta.

Alle elezioni il bottino di voti è discreto (meglio di Lega e Azione), ma non c’è l’exploit sperato dai protagonisti. In Consiglio entra solo Maria Grazia Modena. L’esito delude la cordata che fa capo a Samorì che avrebbe preferito l’ingresso insieme a Modena anche di Camillo Po (risultato il primo dei non eletti): l’obiettivo era costituire in Consiglio il gruppo della Democrazia cristiana, che poi magari avrebbe dovuto interloquire con i partiti del centrodestra in maniera più coordinata. La cardiologa tuttavia ha opposto il suo ’niet’ al disegno e allora sono volati gli stracci.

Adesso Maria Grazia Modena da consigliera comunale dà continuità alla sua linea di civica, trovando collaborazione nell’ex rettore Gian Carlo Pellacani, nell’ambientalista Vittorio Ballestrazzi, in Eugenia Rossi, che hanno contribuito alla stesura del programma e seguito la campagna elettorale della lista ModenaX Modena. Mentre con Galli e Samorì è rottura totale. Interpellato in proposito, Galli preferisce non dichiarare nulla.