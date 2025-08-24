Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
Cronaca
Prof morto soffocato: caccia al Dna dell'assassino anche sotto le unghie
24 ago 2025
EMANUELA ZANASI
Cronaca
L’omicidio dello psicoterapeuta: si stringe il cerchio attorno al giovane tunisino indagato per il delitto

Marangio – spiega il legale della famiglia – aveva finito l’attività e voleva godersi la pensione. Per questo aveva deciso, sei mesi fa, di vendere casa per avvicinarsi alla figlia a Roma. Il rogito era imminente. "Era tranquillo come sempre"

Modena, 24 agosto 2025 – Si stringe il cerchio attorno al giovane tunisino indagato a Modena per l’omicidio dello psicoterapeuta 78enne Raffaele Marangio, trovato con una cintura attorno al collo. Gli inquirenti sono arrivati a identificarlo grazie anche alle testimonianze dei vicini, ma restano da chiarire eventuali responsabilità nella morte del professore. Sarebbe certo che Marangio sia morto soffocato e non per strangolamento, ma si attendono i rilievi sulla cintura – che potrebbe non essere compatibile con i segni sul collo – e soprattutto si cercano tracce di dna sotto le unghie della vittima.

Psicoterapeuta morto, il racconto della vicina: “Svegliata da un urlo nella notte”

Quello che si vuole chiarire, non essendoci evidenti segni di colluttazione, è se il 78enne si sia in qualche modo difeso dall’aggressore, che si ipotizza l’abbia sorpreso alle spalle. La vittima è stata trovata riversa nello studio, a pancia in su; molto probabilmente il cadavere è stato girato e sistemato quasi in segno di pietà da qualcuno che conosceva Marangio. Da quanto è stato possibile ricostruire il giovane tunisino frequentava spessso l’abitazione del professionista, ma soprattutto il venerdi sera sono stati visti anche altri amici invitati a cena e Marangio riceveva ex pazienti. La morte si fa risalire alla notte tra il 24 e il 25 luglio, poi il cellulare della vittima è risultato spento, mentre il cadavere è stato trovato sabato 26 luglio.

L’indagato per omicidio volontario, identificato dalla polizia, si era spostato in un’altra regione dopo la morte del professionista.

