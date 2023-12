Prof picchiato dal branco a Carpi, il ministro Valditara: “Massima severità”

Carpi (Modena), 1 dicembre 2023 – ”Sono a conoscenza del caso di Carpi ed esprimo vicinanza al docente. È un fatto grave, che non deve più accadere". E’ arrivata fino a Roma l’eco della aggressione choc avvenuta mercoledì nel cortile dell’istituto professionale Vallauri di Carpi, dove a un docente è stato rotto il naso da una decina di ragazzi arrivati da altre scuole per ’punire’ un coetaneo.

Il ministro Giuseppe Valditara e a destra Vincenzo Giordano, il prof aggredito nella spedizione punitiva a Carpi

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in persona è intervenuto per stigmatizzare quanto accaduto. "Serve massima severità contro comportamenti come questi, ecco perché – spiega – auspico un percorso rapido per il disegno di legge per dare più peso al voto in condotta e che prevede anche i lavori socialmente utili, per imparare a stare in società. È una questione oltre che di educazione, di civiltà. Saremo a fianco dei docenti ed eventualmente pronti, in casi simili, anche a proporre azioni per il risarcimento dei danni di immagine – conclude il ministro – attraverso l’Avvocatura di Stato".

Intanto l’istituto Vallauri ha organizzato per domani una manifestazione – ‘Sì alla comunità educante, no alla violenza’: questo lo slogan – che si terrà alle 9.50 innanzi alla scuola carpigiana (via Peruzzi 13).

""‘Difesa della comunità educante’ è il titolo che abbiamo scelto per questa iniziativa – spiega la dirigente scolastica dell’istituto attaccato, Silvia De Vitis –. Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) si è riunito il comitato studentesco e si è deciso di rispondere all’aggressione subita, anche con questa manifestazione cui abbiamo invitato a partecipare anche tutti gli altri istituti superiori. La nostra scuola è stata vittima dell’aggressione e nonostante questo c’è stato chi ci ha messo sul banco degli imputati: di qui la scelta anche dei ragazzi stessi di dare un segnale forte di presenza per rivendicare il diritto allo studio e alla non violenza nelle scuole".

"I nostri studenti hanno da subito dimostrato molta partecipazione e collaborazione, desiderosi di difendere la loro scuola e faremo di tutto per trasformare questo brutto episodio in un momento di crescita in nome della legalità. Al tempo stesso abbiamo già chiesto di provvedere ad una divisione più ‘disincentivante’ tra la nostra struttura e l’attiguo Da Vinci: un cancelletto e une siepe, peraltro con dei buchi (da cui pare siano passati e poi scappati gli aggressori) non possono certo definirsi tali. Ci siamo già attivati anche in quel senso".

“Non è tollerabile che dei giovani possano credere di farsi giustizia e prevalere su altri con atti di questa portata violenta – commenta Federica Carretti, segretaria Fratelli d’Italia –. Le proposte dell’attuale amministrazione, di rafforzare le recinzioni, introdurre un tesserino di riconoscimento, ripensare, limitare e sorvegliare gli spazi utilizzabili dagli studenti all’interno degli istituti non ci trovano assolutamente d’accordo".

""È allarmante quanto successo al Vallauri – proseguono la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari e i consiglieri comunali di Carpi Eros Andrea Gaddi e Monica Medici -. Nei prossimi giorni visiteremo la scuola e parleremo con la preside. È nostro dovere intervenire anche sul fronte della prevenzione".