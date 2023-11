Professore chiedeva a studenti foto e video hot: condannato a un anno e nove mesi

Modena, 29 novembre 2023 – Ha creato una chat con i propri studenti, in cui invitava i ragazzi ad inviargli foto a sfondo erotico ma anche video. Non solo: in alcune occasioni li avrebbe ‘schiaffeggiati’ con pacche sul sedere offrendosi anche di lavare i loro indumenti.

Ha patteggiato oggi la pena a un anno e nove mesi di carcere - pena sospesa - un professore 60enne che insegnava In un istituto della provincia.

Le accuse nei confronti del docente erano quelle di violenza sessuale e stalking: avrebbe infatti chiesto con insistenza gli scatti hot ad alcuni ragazzini. L’episodio risale alla scorsa primavera, quando alcuni dei ragazzi - tra i 17 e i 18 anni - si sono rivolti alla preside per raccontare quanto avveniva in classe. Subito sono scattate le indagini dei carabinieri e nei confronti dell’uomo è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il professore si è giustificato spiegando di non aver alcuna intenzione di molestare i ragazzi ma di avere in realtà l’intenzione di creare un rapporto di ‘fiducia’ con gli studenti. Oggi il professore ha patteggiato la pena.