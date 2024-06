Profilo Donna Magazine spegne 25 candeline

Si è svolto al Modena Golf Country Club l’evento estivo di ’Profilo Donna’ promosso dall’associazione no profit Donne del 2000Aps. Sport, Formazione, Cultura i temi trattati nella giornata in una delle location più prestigiose del territorio. Dopo la premiazione della gara di golf, il nuovo sindaco di Formigine Elisa Parenti che ha portato i saluti istituzionali, poi nell’appuntamento del salotto culturale è stata ospite Vania Franceschelli, presidente Fecif ed esperta di Finanza, che ha affontato argomenti di grande attualità legati al settore di pertinenza in particolare I.A. e longevità. Successivamente si è passati alla premiazione della protagoniste della rivista di Profilo Donna Magazine che ha festeggiato il 25° anniversario del progetto editoriale nato nel giugno del 1999 dedicato ai talenti, eccellenze e pari opportunità a cui è stata dedicata la mostra delle copertine più iconiche dal titolo ’My cover’ allestita nella hall del Modena Golf & Country Club a cura dell’architetto Monica Rivi. "La rivista è stato un ulteriore arricchimento del progetto Profilo Donna nato ed ispirato da un comune ideale - racconta l’ideatrice Cristina Bicciocchi - ovvero quello di valorizzare il ruolo della donna nella società con l’impegno di documentare ogni trimestre le iniziative a sostegno delle finalità che ci contraddistinguono. Ringrazio di cuore tutte le protagoniste che negli anni, hanno contribuito ad ampliare i contenuti, le collaborazioni e le sinergie e gli obiettivi comuni in un percorso di contenuti sempre più consapevole ed interessante. Riassumendo possiamo definire Profilo Donna Magazine una rivista di comunicazione creativa a sostegno della rete di contatti che condividono le finalità del progetto caratterizzato dall’etica, dalla cooperazione, dall’empowerment e che ci accompagna ben oltre i confini territoriali. Tutto questo apprezzato, condiviso e reso possibile grazie ai sostenitori e sponsor che ci hanno affiancato per raggiungere questo importante traguardo".

Tra le protagoniste del magazine premiate l’architetto Laura Villani, Francesca Pradella fotografa, la giornalista Ivana D’Imporzano, Cristina Botti studiosa ed esperta di grafologia, Laura Corallo giornalista e pedagogista e Daniela Moscatti voce storica delle radio modenesi.