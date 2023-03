"Profughi, qui nessuna truffa Ci sentiamo pugnalati alle spalle"

Respinge ogni ipotesi di truffa il figlio di Adelina De Luca, la 72enne presidente della cooperativa sociale ’Una Vita da Mediano, con sede a Medolla’, finita al centro di un’indagine che ha coinvolto strutture che si sono occupate di accoglienza migranti. "Ci sentiamo pugnalati alle spalle" afferma il figlio di Adelina. A Ferrara la Procura ha acceso i riflettori su questa realtà misconosciuta. Gli episodi contestati si riferiscono al periodo 2018-2019. "Siamo caduti dal ’pero’ – racconta il figlio di Adelina – quando abbiamo appreso di essere coinvolti in questa vicenda relativa ai rimborsi ricevuti, di cui abbiamo letto sui giornali. In realtà non sappiamo neanche cosa ci viene contestato, perché solo domani (oggi ndr) riceveremo dalla Guardia di Finanza la notifica". "Ci sentiamo mortificati e umiliati" riferisce il figlio. "Avevamo un albergo a Sant’Agostino, preso in gestione con una annessa osteria. Asp ci ha quasi implorato, visto che altri albergatori si erano rifiutati, di dare accoglienza a gruppi di immigrati e noi abbiamo ospitato questi ragazzi che sono diventi pure amici di famiglia. Gli abbiamo trovato lavoro, tanti di loro adesso si sono ricongiunti con le famiglie sul territorio. Pertanto, mi dispiace questa cosa perché non c’è nessuna truffa consumata ai loro danni. Per l’ospitalità data loro abbiamo ricevuto 27 euro al giorno a fronte dei 55 che prendevamo come albergo per la pensione completa. In più a loro davamo anche corsi di italiano, educatori e altro. E’ incredibile che alla fine per questo ci dicano che noi abbiamo preso di più di quello che dovevamo. E’ una situazione kafkiana". Oggi la cooperativa ha abbandonato l’attività di accoglienza profughi ed ha anche ceduto la gestione dell’albergo. "Le ultime fatture addebitate per l’accoglienza immigrati risalgono all’agosto 2018" dice il figlio della presidente. Oggi la cooperativa, nata nel 2013 gestisce due case per donne con minori, a Medolla e a Sant’Agostino, rispettivamente di 8 e 12 posti, di una delle quali si è servita anche l’Unione Comuni Modenesi Area Nord. "Le strutture per minori e per madre con bambino a Medolla e aperte in passato, - fa sapere il sindaco di Medolla Alberto Calciolari - attualmente non sono in servizio. Persone, anche minori, in carico ai servizi dell’Unione dei Comuni sono stati in passato ospiti di tali strutture. Tengo però a sottolineare che come sindaco e come assessore dell’Unione ho sempre avuto come priorità il benessere dei ragazzi e degli ospiti, e in quest’ottica, insieme agli enti preposti e alle forze dell’ordine, si è sempre vigilato in materia di rispetto delle norme sull’accoglienza e sulla qualità delle strutture".

Alberto Greco