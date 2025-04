Profumi e colori in centro. Due giorni con Carpinfiore

Il centro storico di Carpi si appresta a trasformarsi in un giardino a cielo aperto. Sabato e domenica, dalle 9 alle 20, l’appuntamento è con Carpinfiore, la manifestazione che si estende su 30mila metri quadrati in centro storico. La 33esima edizione sarà, infatti, da record, con un numero senza precedenti di espositori, tra cui alcuni dei più rinomati floricoltori a livello nazionale.

Il format è stato ideato da Paolo Storchi, organizzatore di eventi ed editore: organizzato da Piazze in Fiore con il patrocinio del Comune, l’evento si conferma tra le principali mostre florovivaistiche d’Italia, con un percorso che attraverserà tre piazze, un parco e tre vie storiche: da piazza Martiri a corso Alberto Pio, fino a Piazza Garibaldi e quindi Corso Roma, via Matteotti, via Mazzini, piazzale Re Astolfo e i Giardini del Teatro.

Tra i fiori protagonisti di questa edizione spiccano le rose, dalle varietà più rare e pregiate, prodotte e selezionate da un rinomato vivaio toscano: ibride profumate, rampicanti, antiche e a cespuglio. Ma la scelta sarà vastissima e capace di affascinare ogni appassionato di giardinaggio e verde: dalle piante perenni ai rampicanti, passando per le fioriture stagionali e le aromatiche, dalle più tradizionali alle specie più insolite, così come le sempreverdi, le esotiche e persino piante carnivore e acquatiche. Largo spazio anche alle proposte da interno come bonsai, kokedama e alle piante ornamentali e da frutto, ideali per abbellire terrazzi e giardini.

I floricoltori presenti, tutti produttori diretti, offriranno ai visitatori l’opportunità di acquistare fiori e piante senza intermediari e a prezzi vantaggiosi. Ma non solo: saranno a disposizione per condividere consigli preziosi sulla cura e la coltivazione, aiutando anche i meno esperti a far crescere al meglio il proprio angolo verde. Gli appassionati di cucina potranno trovare tutto l’occorrente per trasformare la propria casa in un goloso orto, grazie alle tante erbe aromatiche: rosmarino, basilico, timo, salvia, ma anche qualcosa di insolito come l’erba oliva, che profuma di olive taggiasche, o la paederia lanuginosa dal caratteristico odore che ricorda il formaggio. Il fiore elettrico con i fiori frizzanti in tendenza per anche per arricchire cocktails e piatti gourmet e il nasturzio utilizzato da tanti chef con il suo fiore piccante. Saranno presenti stan di artigiano a tema nonché quelli gastronomici; i negozi saranno aperti così come i musei di Palazzo Pio e domenica ci sarà Ultra Market con oggettistica handmade giardini pubblici.