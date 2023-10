Profumi e sapori di stagione. Un tuffo nella storia vignolese

Profumi e sapori di stagione, cortei storici, monumenti aperti alle visite, ricca proposta gastronomica: oggi e domani torna la tradizionale manifestazione "Autunno a Vignola" e, per il secondo anno consecutivo, "Castrum Vineola", la rievocazione storica alla riscoperta del Cinquecento vignolese. Entrambi gli eventi sono organizzati da Pro Loco Vignola e Comune di Vignola. L’edizione 2023 di "Autunno a Vignola" è dedicata all’architetto Jacopo Barozzi, conosciuto a livello nazionale e internazionale come "Il Vignola", nel 450esimo anniversario della morte avvenuta. La manifestazione si apre ufficialmente oggi alle 15 quando prenderà le mosse da viale Mazzini, diretto in piazza dei Contrari, il Gran Corteo. Mentre le vie del centro saranno animate da musicisti e giullari, in piazza dei Contrari ci si potrà spostare tra la Schola d’arme e la musica antica, acrobazie e giocoleria, magie e improvvisazioni in rima. Domani le attività riprenderanno alle 10 e andranno avanti per tutta la giornata. Viale Mazzini tornerà per l’occasione ad essere la Via del Gusto, con esposizione e vendita di prodotti delle aziende agricole e delle attività commerciali. Via Soli diventerà la Via dei Sapori con una ricca proposta gastronomica (nella foto) della tradizione locale fra borlenghi, tigelle, polenta e fritti accompagnati da vini del territorio. Il parcheggio di Corso Italia ospiterà lo Street Food Truck, aperti anche i monumenti cittadini.

m.ped.