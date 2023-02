Progettazione del centro, idee da architetti e ingegneri

Il Comune di Vignola chiede idee ad architetti e ingegneri per il progettare il futuro del "cuore" della città. Lunedì scorso, infatti, è stato pubblicato il Concorso di progettazione in due fasi per un "Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la rigenerazione urbana dell’area centrale della città di Vignola", voluto dall’amministrazione comunale, che è riuscita ad aggiudicarsi a questo scopo 98.000 euro dal Fondo per la coesione territoriale stanziato dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale. Tutta la documentazione di gara è reperibile all’indirizzo https:piattaforma.concorsidiprogettazione.it o sul sito del Comune di Vignola nella sezione Albo pretorio. Possono partecipare al concorso architetti e ingegneri, in forma singola o associata. I partecipanti dovranno elaborare idee per rilanciare l’area centrale della città, quella che va dal parcheggio di via Zenzano al Centro nuoto, comprendendo nel perimetro dell’intervento viale Mazzini e le vie limitrofe fino a via Bellucci e via Cesare Battisti. Non solo il centro storico e la città entro le mura con i suoi monumenti, quindi, ma anche tutto il sistema dei viali della prima periferia novecentesca. "Il nostro obiettivo – commenta l’assessore all’urbanistica Niccolò Pesci (foto) - è quello di rigenerare l’area centrale della città, di grande interesse storico ma con aspetti di vitalità e qualità circoscritti alla spina centrale di via Garibaldi e agli edifici monumentali".

m.ped.