"Progetti all’avanguardia contro l’autismo"

Venticinque giovani e ragazzi, ma potrebbero diventare cinquanta, dagli 11 ai 28 anni, con disturbo dello spettro autistico hanno ora la possibilità di partecipare a progetti di vita e socializzazione loro dedicati, grazie ad una co-progettazione che coinvolge il Distretto sanitario di Mirandola dell’Azienda Usl di Modena, gli enti locali e 5 associazioni di volontariato locali, già impegnate a dare a questi ragazzi opportunità di inclusione. L’obiettivo è avviare percorsi formativi che consentano loro di acquisire nuove competenze che li integrino a pieno titolo nella comunità. Con questa iniziativa, che trae origine da una convenzione tra le associazioni di volontariato del territorio, Anffas Mirandola, ManiTese, La Bella Sfilza e InTandem, e Ausl di Modena e Comuni del Distretto sanitario della Bassa modenese, l’Area Nord si pone all’avanguardia nell’impegno rivolto a questo tipo di fragilità.

"Su quello che è lo spettro autistico – dice Luana Reggiani, responsabile integrazione socio-sanitaria Distretto di Mirandola – nel nostro territorio si contano 140 famiglie con ragazzi da 0 a 18 anni in carico alla Neuropsichiatria infantile. Per questo progetto noi, però, abbiamo contattato 50 famiglie, ovvero quelle che potevano beneficiare di questo progetto, in quanto i piccolini seguono il percorso della Neuropsichiatria infantile, più di carattere riabilitativo e sanitario". Il cammino di inclusione per questi ragazzi è reso possibile grazie al Fondo Nazionale Autismo, di cui il territorio di Mirandola, grazie alla bontà dei suoi progetti e alla molteplicità delle associazioni presenti, è riuscita ad aggiudicarsi oltre 140mila euro, di cui una quota (il 20% di legge) è destinato agli assegni di cura, mentre la restante parte sarà impiegata per sostenere progetti educativi realizzati con personale formato e specializzato, appositamente selezionato dalle associazioni stesse.

A tenere a battesimo l’iniziativa sono intervenuti il sindaco di Medolla e presidente Ucman Alberto Calciolari, il sindaco di San Prospero Sauro Borghi, l’assessora di Mirandola Federica Luppi, la sindaca di Cavezzo Lisa Luppi, assessora ai servizi sociali in Ucman che ha sottolineato il fatto che: "Come istituzioni insieme al territorio stiamo lavorando per cercare di innestare anche un cambiamento culturale sul tema della disabilità per abbandonare le logiche assistenzialistiche e adottare un approccio di territorio generativo, dove ogni persona possa dare un proprio contributo, esprimere se stesso e dare alla comunità quello che è in grado di dare".

