’Progetti del cuore’. Fiat Doblò consegnato ad Auser Riconsegnato ad Auser un Fiat Doblò, acquistato grazie alla generosità di aziende locali, per trasportare disabili e persone in difficoltà. Iniziativa dei "Progetti del Cuore" per garantire servizio di trasporto sociale gratuito a persone diversamente abili, anziani e famiglie. Grazie alle aziende locali.