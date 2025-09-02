Progetti di qualificazione scolastica. Collaborazione con il Sassuolo Calcio

Sono novanta i progetti di ampliamento dell’offerta formativa che il Comune di Formigine metterà a disposizione delle scuole per il corrente anno scolastico. Poco più della metà (51) rivolti all’infanzia e alla primaria e 39 pensati per la scuola secondaria di primo grado. Si tratta di percorsi concepiti per bambini e ragazzi ma anche per gli insegnanti, realizzati grazie alla collaborazione con associazioni, servizi e realtà del territorio eterogenee per missione e ambiti di intervento.

"Questi progetti – sottolinea l’assessore alle Politiche scolastiche Marco Casolari (foto) – sono fondamentali per offrire a bambini e ragazzi l’opportunità di confrontarsi con temi attuali e trasversali, che vanno oltre le discipline curricolari e stimolano curiosità, consapevolezza e spirito critico".

Tra le novità di quest’anno figura la partecipazione del Sassuolo Calcio con il progetto ‘Generazione S’, dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado con incontri di attività motoria a scuola e due al Mapei Football Center. Proprio lo sport avrà un ruolo centrale nelle proposte, sviluppate in sinergia con CSI, servizio Sport e varie associazioni, e non meno spazio sarà dedicato al tema del digitale, per il quale si è costituito un tavolo con scuole, Ausl di Modena e psicologi dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con due nuovi progetti: uno sul cyberbullismo per le primarie e uno sull’intelligenza artificiale per le secondarie. Confermate anche le collaborazioni con la biblioteca comunale, con l’Opera Pia Castiglioni, con la Polizia Locale e con l’orchestra Spira mirabilis.