Progetti digitali, ecco l’hub: formazione, servizi e coworking

E’ stato presentato ieri Castelnuovo Placemaking Hub, una piattaforma per la "trasformazione digitale" che dal prossimo autunno troverà sede nei locali ex Cna, aperta 7 giorni su 7. Sviluppo delle competenze digitali, crescita delle capacità imprenditoriali e generazione di idee da realizzare sul territorio sono gli obiettivi di questo progetto. "L’iniziativa – spiegano dall’amministrazione – punta a rispondere tanto alla domanda delle imprese, in costante ricerca di personale formato e qualificato, quanto alle necessità educative dei giovani, che nell’hub possono trovare un’opportunità in più per una formazione complementare a quella scolastica e acquisire competenze digitali richiestissime sul mercato del lavoro. Castelnuovo Placemaking Hub offrirà una varietà di servizi e funzioni, tra cui educazione, formazione, coworking e facilitazione, rivolti a diversi target di utenti: cittadini, giovani in età scolare, studenti universitari, liberi professionisti e aziende". Le attività che si svolgeranno nella ex sede Cna includeranno percorsi di educazione alla robotica, digital marketing e vendita. Inoltre, saranno allestite postazioni di coworking per studenti universitari e residenti. Così Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo Rangone: "Con questo progetto, per il quale l’Amministrazione comunale investirà complessivamente quasi 300mila euro, vogliamo rendere il nostro territorio sempre più attrattivo".

m.ped.