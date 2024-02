Progetti nelle scuole, arrivano 100mila euro dalla Fondazione

Torna il bando "Educazione, Istruzione e Formazione" della Fondazione di Vignola (in foto: la presidente della Fondazione, Carmen Vandelli) che mette a disposizione 100mila euro per progetti nelle scuole dell’Unione Terre di Castelli. E’ già possibile presentare la domanda utilizzando il formulario pubblicato sul sito della Fondazione. La scadenza è fissata per il 30 aprile. "Il bando è già stato presentato – spiegano dalla Fondazione - ai dirigenti scolastici del territorio interessato. Nell’ambito del Bando Educazione è attiva un’opportunità denominata Progetto Trasversale per le Eccellenze, a cui sono destinati 15mila euro, che mira a valorizzare giovani talenti: alunne e alunni, studentesse e studenti del territorio che rappresentano un patrimonio inestimabile. Questa opportunità per valorizzare i giovani talenti vuole incentivare dirigenti e docenti degli istituti a progettare un intervento il più possibile diffuso nel territorio e fra i vari ordini di scuole, rivolto ad allievi che si contraddistinguono per le loro valutazioni eccellenti. L’idea nasce con l’intento di favorire il dialogo e la cooperazione tra scuole, docenti e ricercatori, professori universitari ed esperti tecnico-professionali".