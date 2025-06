Progetto Antenne, il bando : "Dai una mano alla comunità. In cambio avrai un posto letto"

Modena, 29 giugno 2025 – Dare una mano alla comunità e ricevere in cambio un posto letto ad affitto ridotto del 40%: è questa la proposta del progetto ’Antenne’, che anche per l’anno 2025-2026 si rinnova grazie all’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Modena. Studenti, lavoratori e giovani professionisti tra i 19 e i 34 anni possono candidarsi entro le 13 di mercoledì 16 luglio per entrare a far parte della rete di giovani che, abitando gli appartamenti del complesso residenziale R-Nord di via Canaletto, restituiscono valore al territorio attraverso 200 ore annue di attività sociali.

"L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione dopo l’avvio nel 2021– spiegano dal comune – mette a disposizione 20 posti letto subito disponibili (su un totale di 38) in appartamenti completamente arredati, con canone mensile ridotto del 40% rispetto al prezzo pieno". I costi includono già utenze, rifiuti e spese condominiali.

La graduatoria rimarrà aperta per due anni. "Se i posti disponibili sono al momento 20, è prevedibile tuttavia un certo turn over e la possibilità che alcune persone, per i più svariati motivi, lascino anche gli alloggi attualmente occupati: per questo, il numero complessivo di assegnazioni potrà potenzialmente risultare superiore a 20.

’Antenne’, spiega l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi, "prosegue il suo percorso, per rispondere ad un bisogno primario: la casa, per una città per tutti e di tutti, per ridurre le diseguaglianze e attivare nuove energie nel mondo dell’associazionismo. Un progetto, quello di Antenne, cresciuto nel tempo, che si inserisce nell’impegno più complessivo dell’Amministrazione, con il Piano Casa, per rispondere in questo caso ad una fascia specifica, quella che va dai 19 ai 34 anni, attivando contemporaneamente percorsi di volontariato nel mondo associativo".

Il progetto prevede la selezione di ragazze e ragazzi che scelgano di vivere in un contesto abitativo condiviso, partecipando a percorsi di volontariato nei quartieri Sacca e Crocetta, in sinergia con le associazioni locali impegnate in ambiti educativi, sportivi, culturali e di inclusione sociale. "Gli inquilini del progetto ’Antenne’ diventano così coprotagonisti della rigenerazione urbana e sociale di un’area in trasformazione, contribuendo a costruire relazioni di buon vicinato e reti di solidarietà".

Tra le attività proposte, animazione per bambini, aiuto compiti, insegnamento dell’italiano a persone straniere, organizzazione di eventi, piccola manutenzione degli spazi comuni, accoglienza e segreteria nelle associazioni, cura del verde.

Possono candidarsi al bando giovani tra i 19 e i 34 anni (nati tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2006), studenti o lavoratori, che non abbiano già preso parte al progetto ’Antenne’ in passato. La selezione avverrà in due fasi: valutazione del curriculum e colloquio motivazionale. I candidati scelti sottoscriveranno un contratto d’affitto della durata annuale e un regolamento per la vita comunitaria.

Gli appartamenti, gestiti da CambiaMo S.p.A., si trovano tra via Canaletto Sud e via Attiraglio e possono ospitare da uno a quattro inquilini. Il modulo di domanda e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune (www.comune.modena.it/progetto-antenne).