Progetto Ex Pro Latte Sì all’accordo con Cpc In vista anche alloggi per gli agenti di polizia

Un programma di riqualificazione urbanistica che porterà tanti vantaggi. Tra questi, potrebbe anche esserci la soluzione di un problema emerso nelle scorse settimane, vale a dire l’emergenza abitativa lamentata dai sindacati di polizia, secondo cui gli agenti farebbero fatica a trovare alloggi alla portata dei loro stipendi.

Il tutto avverrà attraverso la rigenerazione l’area industriale dismessa "Ex pro Latte", compresa nel quadrante delle vie Finzi, Gerosa e Canaletto sud, attraverso la prosecuzione del percorso di costruzione dell’accordo di programma tra Comune e l’azienda Cpc group. Cogliere questa opportunità, dunque, servirebbe sia per ampliare le aree verdi del rione Sacca, creandone una nuova al posto dell’edificio demolito, sia per contrastare la povertà abitativa, prevedendo per esempio alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers) e convenzionata, anche in locazione, con uno specifico riferimento per gli operatori delle forze dell’ordine. L’ipotesi di accordo contiene anche la proposta di spostamento nell’area, sul versante di via Finzi, dell’attuale centro religioso islamico di via Delle Suore.

È la richiesta del Consiglio comunale di Modena che ha approvato giovedì l’ordine del giorno "Rigenerazione dell’area industriale dismessa “ex Pro latte” e implementazioni delle aree verdi del rione Sacca". Il documento, presentato da Antonio Carpentieri per il Partito democratico, ha ottenuto il voto contrario di Laga Modena, Forza Italia e Movimento 5 stelle; astenuti Gruppo indipendente per Modena, Alternativa Popolare, Fratelli d’Italia e Sinistra per Modena.

Sul tema, i gruppi consiliari Fratelli d’Italia, Gruppo indipendente per Modena e Alternativa popolare avevano presentato un emendamento che invitava a promuovere una consultazione popolare in merito alla situazione di degrado dell’area privata e all’ipotesi di interventi. L’atto è stato ritirato annunciando la richiesta di un’istruttoria pubblica.

Diverse aree dei rioni Sacca e Crocetta, specifica il documento, sono al centro di un importante e positivo programma di rigenerazione urbana ancora in corso, favorito da interventi pubblici, privati e misti. In quest’ambito, l’ordine del giorno descrive la proposta di ampliamento industriale di Cpc group, azienda attiva nel campo dell’automotive e modelleria d’avanguardia, presente sul territorio modenese da più di 30 anni, con oltre 700 addetti. Il progetto, chiarisce l’atto, prevede l’ampliamento del comparto industriale produttivo e dell’impresa, determinando importanti ricadute economiche e occupazionali per il territorio. La proposta ha già incontrato il favore del Consiglio comunale che a giugno 2022, senza voti contrari, ha dato via libera allo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Modena, la Regione Emilia-Romagna e, appunto, Cpc group; l’atto costituisce la premessa per il definitivo accordo di programma che dovrà essere approvato dallo stesso organo consiliare.