Progetto Giffoni, i premi: "Edizione sorprendente"

Una mattinata emozionante che ha visto protagonista la creatività dei giovani, che si sono cimentati nella recitazione e realizzazione di cortometraggi dando una prospettiva originale e personale di Modena e del suo centro storico. E, soprattutto, facendo sentire la loro voce – ricca di stupore, energia ma anche di fragilità tipiche dell’adolescenza – alle istituzioni del territorio. Un’iniziativa inedita dedicata agli studenti (dai 14 ai 19 anni), ideata e organizzata da Modenamoremio con la regia di Giffoni Film Festival. ’Giffoni a Modena’ è, infatti, il nome del progetto che – dopo mesi di gestazione – ha visto fiorire la sua prima edizione. Dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, i vincitori della categoria ‘Soggetti’, ieri nel corso della cerimonia di premiazione alla sala Truffaut sono stati comunicati anche i vincitori della sezione riservata ai cortometraggi autoprodotti. La giuria di esperti ha deciso di premiare quattro opere, anziché le tre previste, dato l’alto livello dei lavori ricevuti.

I cortometraggi premiati, pensati, scritti e realizzati da studenti dell’istituto Venturi, sono: ’Il Nastro Verde’ (regia Noemi Cinquegrana), ’Morgane’ (regia Martina Paltrinieri), ’Tienili lontani’ (regia Gioia Berni) e ’Modena come l’amore’ (regia Serena Vincenzi e Nicole Setaro). Ma, oltre gli autori, va sottolineato che i film sono il frutto di un lavoro di gruppo, partito dalla scrittura e proseguito in tutti gli aspetti della produzione, dal casting alle riprese, dal montaggio alla postproduzione. Un’esperienza sicuramente intensa e stimolante per i ragazzi che in questo percorso hanno imparato cos’è il lavoro d’equipe, la divisione dei ruoli e, non ultima, la possibilità di esprimersi con linguaggi artistici e culturali. Alla cerimonia di premazione – condotta dal direttore di Modenamoremio Angelo Giovannini insieme a due studenti, Aurelia e Nicolò – erano presenti l’assessore al Centro storico e alla Cultura Andrea Bortolamasi, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Molinari, il vicepresidente di Modenamoremio Marcello Nicolini e, grande protagonista, Jacopo Gubitosi, direttore generale del Giffoni Film Festival.

"Un’edizione sorprendente", il parere unanime. "Ricca partecipazione e impegno – ha sottolineato Gubitosi, che diventerà patron del GFF raccogliendo il testimone dal padre Claudio, direttore e fondatore – L’obiettivo è continuare a far sì che questa attività possa germogliare, la sfida ad oggi è stata pienamente raggiunta".

Oltre alla premiazione dei 4 corti autoprodotti sono stati consegnati anche i premi agli autori dei due film vincitori della prima sezione ’Soggetti’, girati in città insieme ai professionisti del Giffoni Film Festival. Molti avranno visto, nei giorni scorsi, le troupe al lavoro per le vie e le piazze del centro con registi, operatori, fonici esperti di GFF girare, insieme ai ragazzi della 4M del Venturi e alle ragazze della 4H del Cattaneo-Deledda, per la realizzazione de ’Il rumore del vetro’ e ’Il peso di una scelta’.

Ma il progetto non è ancora ai titoli di coda: prevede un evento finale di carattere nazionale a luglio quando all’interno della 55esima edizione del Festival Internazionale del Cinema per ragazzi in programma a Giffoni Valle Piana verrà ospitata la proiezione dei 6 corti vincitori con le testimonianze di alcuni dei ragazzi autori davanti a centinaia di loro coetanei provenienti da varie parti del mondo.

L’intera iniziativa – che ha visto Qn-Il Resto del Carlino tra i media partner – è stata resa possibile dal sostegno di BPER Banca e RS&C e alla collaborazione di vari partner: Cineporto dell’Emilia-Romagna-Scarabeo, Comix, OpenLab Laboratorio aperto di Modena.

