Progetto ’Pip Gazzate’, bocciatura bis in consiglio

Il Pip Gazzate, almeno per ora, non si farà. Il consiglio comunale, l’altra sera, ha infatti negato a colpi di maggioranza (una maggioranza trasversale, composta da consiglieri dell’attuale amministrazione con il supporto di consiglieri delle forze d’opposizione di sinistra) l’approvazione di una variante al piano regolatore vigente, che avrebbe permesso un ampliamento (due capannoni, rispettivamente da 60 e 15mila metri quadrati) alle ditte NIM srl e O&N spa. E’ stata scritta dunque un’altra puntata (bisognerà vedere se definitiva, perché rimane sempre aperta l’ipotesi di un ricorso) su una vicenda che era approdata agli onori delle cronache all’inizio dello scorso maggio, quando il Tar (Tribunale amministrativo regionale), con una sentenza figlia del ricorso presentato dalle società, annullò la delibera con la quale il consiglio comunale già si era espresso contro questo progetto di ampliamento. Insomma, semplificando al massimo, si può dire che l’altra sera il consiglio comunale ha espresso il suo secondo no al medesimo progetto, cercando di motivare meglio (come richiesto dal Tar) il proprio diniego. A guardare l’andamento del voto, si può capire quanto la decisione sia stata sofferta. Il "no" è infatti passato con 7 voti (Antonucci, Di Bona, Minerba, Zoboli, Forleo, Monari, Serafini) contro i 5 favorevoli al sì (la sindaca Nannetti e poi Pastena, Ansaloni, Platis e Casano). Inoltre, si contano 3 astenuti (Ferri, Grenzi, Acerbi) e 2 non partecipanti al voto (Celeghini e Belviso). Complessivamente sono nove le ragioni dei consiglieri che si sono espressi per il no: "Eccesso di consumo di suolo; saturazione delle possibilità di espansione e limitazione delle potenzialità di riconversione; impatto sulla mobilità locale; limitati effetti sull’occupazione; eccessiva genericità del piano aziendale; limitati effetti del vincolo sulla destinazione d’uso dei fabbricati; impatto sul traffico e sull’inquinamento dell’aria; limitati effetti sui servizi del quartiere esistente; dotazioni territoriali di limitato interesse collettivo".

Tra coloro che esultano c’è il consigliere Francesco Cosimo Antonucci, che commenta: "Non era facile mantenere il voto contrario. E’ stato fatto un grande lavoro di squadra e, naturalmente, sono molto soddisfatto". Sull’eventualità di una causa da parte delle società per chiedere il risarcimento danni, Antonucci replica: "Abbiamo interpellato uno studio legale di Roma e ci hanno confermato che non ci sono sentenze in tal senso, a meno che non ci sia un dolo. E le nostre sono solo posizioni politiche".

Mentre la sindaca di Nonantola, Federica Nannetti, almeno per il momento preferisce non commentare, da Forza Italia Antonio Platis sottolinea: "Il Pd e le sinistre guardano alle elezioni del prossimo anno e non al futuro della città. Ciò comporterà che l’azienda si trasferisca in qualche comune limitrofo e possa costruirlo con i soldi del contenzioso che palesemente si aprirà". Marco Pederzoli