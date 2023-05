Progetto sull’affettività, il caso Marano in Regione

E’ stata respinta la risoluzione della Lega e di Rete Civica che impegnava la Regione "ad effettuare controlli presso gli istituti scolastici affinché i progetti formativi proposti alle famiglie, finanziati direttamente o indirettamente dalla Regione Emilia-Romagna, siano oggetto di un consenso informato da parte dei genitori dei minori, trasparente e dettagliato". A renderlo noto è una nota dell’Assemblea legislativa regionale.

Al centro della risoluzione c’è un progetto, legato ad affettività e sessualità, nelle classi 5° della scuola primaria "E. De Amicis" di Marano, che lo scorso anno fece discutere. Il progetto venne presentato a genitori e studenti nell’aprile 2022 e ai ragazzi venne consegnato il modulo per il consenso informato, "ma senza un programma allegato", fa notare la Lega. Alcuni genitori chiesero di conoscere i contenuti e il 20 aprile, "nella presentazione – ha spiegato il consigliere regionale della Lega Simone Pelloni – firmata dallo psicologo e psicoterapeuta del progetto, erano contenute espressioni quali: masturbazione, transgender, pedofilia". Il 29 aprile sul sito dell’Istituto venne poi pubblicato il programma "ma con contenuti sostanzialmente differenti e un accenno generico agli argomenti".

Secondo Pelloni "nel caso in questione la violazione della corretta applicazione del consenso informato mette in evidenza il mancato rispetto del rapporto fiduciario tra genitori e scuola". Pelloni evidenzia che è "una vicenda spiacevole dal punto di vista della comunicazione e correttezza". Per Luca Cuoghi (Fratelli d’Italia) "i genitori hanno il diritto di conoscere e scegliere l’educazione impartita ai loro figli", mentre Francesca Maletti (Partito democratico) ha ricordato come "la legge 5997 definisce che la scuola ha autonomia organizzativa e didattica".

m.ped.