Progetto tra passato e futuro . Disco verde alla biblioteca

Il Comune di Pavullo si è aggiudicato un bando su un progetto sviluppato dalla biblioteca comunale Santini dal titolo "Passo Uno: un piede nel passato e lo sguardo nel futuro", approvato e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per 139 mila euro, 30mila dei quali previsti come cofinanziamento da parte del Comune. Sarà presentato il primo marzo, alle 18,30, nella Galleria Sotterranei di Palazzo Ducale, e il giorno successivo, stesso luogo, dalle 10 alle 13. Il bando "Giovani in biblioteca" mirava a sostenere progetti per la realizzazione di spazi di aggregazione per le giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative. "É un risultato straordinario – è il commento di Daniele Cornia, assessore alla cultura –. Nei prossimi 18 mesi la biblioteca e il Palazzo Ducale si animeranno con percorsi artistici e laboratori culturali che, uniti ad un ricco calendario di proposte gratuite, porteranno la biblioteca a diventare ancora di più un punto di riferimento". Il progetto è stato ideato, scritto e presentato da Claudia Chiodi, referente della biblioteca. Insieme al Comune di Pavullo hanno collaborato l’associazione di promozione sociale Insolita, l’associazione culturale Ottomani, il Museo Ebraico di Bologna e Ater Fondazione, in qualità di ente gestore del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri. Si aprirà con un percorso di arte "Eppure sei così piccolo ma indimenticabile", ideato da Giorgia Valmorri, con l’obiettivo di realizzare un "museo sentimentale" che porterà alla realizzazione di una mostra nei sotterranei del Palazzo Ducale, curatela Silvia Petronici, nell’autunno 2024.

w. b.