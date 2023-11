Programmatore informatico per la gestione di autogru

Il Centro impiego di Modena informa che un’azienda di Modena impegnata nella progettazione e produzione di autogru è alla ricerca di un programmatore informatico. La nuova figura professionale sarà chiamata ad affiancare un programmatore senior nella progettazione, sviluppo e mantenimento dei software di bordo di macchine per il sollevamento, con gestione della relativa documentazione. Alle persone interessate si fa presente che è richiesto il conseguimento di una laurea in ambito informatico, la conoscenza della lingua inglese almeno a livello intermedio e il possesso della patente B per le possibili trasferte che saranno da effettuare presso le sedi di aziende clienti. Non è richiesta invece esperienza pregressa. Tempo indeterminato full-time, con assunzione immediata. Le domande vanno inviate entro il giorno 17112023.