Proloco S. Felice, fibrillazione per il nuovo direttivo

Nata neanche due anni fa, poiché l’atto istitutivo risale al 17 luglio 2020, la Pro Loco di San Felice pare aver smarrito quello spirito di entusiasmo che ne aveva accompagnato le iniziali attese. E oggi, dopo le dimissioni dei cinque consiglieri che compongono il consiglio direttivo, sono affiorate accuse sulla gestione della associazione, che conta ormai circa 200 aderenti, le quali hanno finito per sfiorare anche la presidentessa Monica Ferrari, ma soprattutto hanno alimentato un chiacchiericcio in città che si spera possa essere spazzato via presto con la elezione del nuovo consiglio direttivo. "C’è tanto pettegolezzo – ammette Ferrari – in gran parte sostenuto da una certa insofferenza per l’attivismo che abbiamo saputo dimostrare attraverso la partecipazione ad oltre 44 iniziative in neanche un anno e mezzo. Qualcuno pare non gradire questo".

C’è già la data per il rinnovo e sarà in seconda convocazione giovedì 19 gennaio presso l’Auditorium della Biblioteca comunale in via Campi alle ore 20. Molti, tra cui la stessa Ferrari, stanno meditando in questi giorni se sottoscrivere la propria disponibilità a candidarsi.

Ma, intanto, si è proposto di allargare il numero dei componenti del consiglio portandolo a 15 con la volontà di renderlo più rappresentativo. Molte incomprensioni pare siano state alimentate anche dallo slittamento del rinnovo degli organi statutari, che avrebbe dovuto tenersi alla fine del 2021. Poi – ufficialmente – il covid ha suggerito il rinvio della scadenza e questo ha rinfocolato le tensioni.

"La nascita dell’associazione, che svolge un grande lavoro nella promozione del territorio – dice il sindaco Michele Goldoni – ha contribuito ad organizzare eventi che animano il nostro paese. Spiace che possano esserci state delle incomprensioni, ma contiamo di proseguire l’eccellente collaborazione anche con il nuovo consiglio direttivo, auspicando che la Pro Loco prosegua il suo percorso, di concerto con le altre associazioni, per far crescere San Felice". Obiettivo dichiarato statutariamente dall’associazione, che aderisce che all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli), è quello di promuovere il territorio cittadino, puntando sull’organizzazione di eventi enogastronomici e culturali, collaborando con le altre associazioni locali. Ma, in prospettiva, si punta ad arrivare a creare una rete delle Pro Loco della Bassa per evitare sovrapposizioni nelle date di eventi, condividendo magari anche le attrezzature.

Alberto Greco