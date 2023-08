"Promesse mantenute, cambio di rotta del Governo Meloni"

"L’ulteriore aumento delle unità delle forze di Polizia rappresenta una buona notizia, così come lo è il rinnovato impegno a perseguire l’elevazione della questura in fascia A ma siamo preoccupati per il perdurare in città di una situazione allarmante per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Sistema oggi al collasso. Una situazione che necessita di risposte forti e di un cambio di rotta da parte del Comune" dice Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia. "Purtroppo – continua – il non potere garantire accoglienza, controllo, integrazione ed educazione a questi molti comporta molti rischi per loro e anche sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza dei minori stessi. Alimentando in alcuni casi, anche il fenomeno delle baby gang. Non possiamo convivere con una emergenza continua che questa amministrazione ha creato e che non ha saputo gestire".

"Il Ministro ha annunciato il cambio di rotta che il Governo Meloni ha promesso agli italiani – sottolinea Michele Barcaiuolo di Fratelli d’Italia (nella foto) – A differenza dei proclami della sinistra, il centrodestra è riuscito a garantire alla città la sicurezza di cui aveva bisogno".

Soddisfatto anche Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia: "Le parole del Ministro confermano ciò che sostenevamo in tempi non sospetti, ovvero che questo Governo riserva grande sensibilità al tema sicurezza. Le polemiche propagandistiche e sterili messe in campo dalla sinistra in questi mesi si sciolgono come neve al sole. Il Governo Meloni ha ascoltato le esigenze del territorio dando risposte concrete ai modenesi, risposte mai arrivate dai governi di sinistra roppi episodi di criminalità e microcriminalità giovanile hanno allarmato i cittadini".

Sulla stessa linea il consigliere regionale Matteo Rancan, segretario in Emilia della Lega, "per cui la sicurezza dei cittadini ed il presidio del territorio rappresentano da sempre una priorità".